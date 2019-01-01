"Зелена Буча" - Бучанська РДА визначилась з розміщенням офісу

Бучанська райдержадміністрація планує провести ремонті роботи в приміщеннях колишнього комплексу "Зелена Буча" (вул. Інститутська, 22) для подальшої роботи колективу Бучанської районної ради.
У ході даної поїздки були обговорені терміни проведення ремонтних робіт вказаної вище будівлі, під'єднання необхідних комунікації, матеріально-технічного забезпечення кабінетів та упорядкування навколишньої території.
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26 липня голова Бучанської райдержадміністрації Микола Ляшенко, голова Бучанської районної ради Володимир Дубас разом з першим заступником голови райдержадміністрації Андрієм Діхтяруком, заступниками голови райдержадміністрації Максимом Петльованим, Мариною Загвоздкіною та керівником апарату райдержадміністрації Тетяною Пажитновою оглянули приміщення, що знаходиться в м. Буча та передбачається для роботи колективів Бучанської райдержадміністрації та Бучанської районної ради.
У ході даної поїздки були обговорені терміни проведення ремонтних робіт вказаної вище будівлі, під'єднання необхідних комунікації, матеріально-технічного забезпечення кабінетів та упорядкування навколишньої території.
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот