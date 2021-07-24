Патріотичний вірш про першу бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо

Дар’я Білодід прокоментувала виграш бронзової медалі Олімпійських ігор у Токіо.

“Я віддала всі сили, які тільки залишалися, адже останню сутичку [в півфіналі] проводила на ‘голден скор’, що неймовірно важко і утомливо. Важливо було налаштуватися, оскільки після програного бою настрій був на нулі”, – зізналася Білодід.

“Дуже допомогла мама, яка є і моїм тренером. Вона налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені. Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в олімпійському селищі поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Дуже важливо і цінно, коли така людина підтримує”.