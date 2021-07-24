Патріотичний вірш про першу бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо

Від Білодід – є медаль! Є – на Іграх
Олімпійського адреналіну,
Фесту-щастю, замрії, щоб гідно…
Ко́ка, Ю́ко, Ваза́рі, та – І́ппон́!
…Грає Гімн український незламний!
І Даринка – аж плаче…, а гарна..
В резонансі - пульси́ українців.
Ми – свої, й там й тут – серцем і міццю!
24.07.21р.
Євгеній Юхниця
У сутичці за медаль українка іппоном перемогла Ширу Рішоні з Ізраїлю.
20-річна Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпіаді в Японії. Також Дар’я стала першою українською дзюдоїсткою, яка завоювала медаль Олімпійських ігор.
Олімпійського адреналіну,
Фесту-щастю, замрії, щоб гідно…
Ко́ка, Ю́ко, Ваза́рі, та – І́ппон́!
…Грає Гімн український незламний!
І Даринка – аж плаче…, а гарна..
В резонансі - пульси́ українців.
Ми – свої, й там й тут – серцем і міццю!
24.07.21р.
Євгеній Юхниця
Дар’я Білодід прокоментувала виграш бронзової медалі Олімпійських ігор у Токіо.
У сутичці за медаль українка іппоном перемогла Ширу Рішоні з Ізраїлю.
“Я віддала всі сили, які тільки залишалися, адже останню сутичку [в півфіналі] проводила на ‘голден скор’, що неймовірно важко і утомливо. Важливо було налаштуватися, оскільки після програного бою настрій був на нулі”, – зізналася Білодід.
“Дуже допомогла мама, яка є і моїм тренером. Вона налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені. Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в олімпійському селищі поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Дуже важливо і цінно, коли така людина підтримує”.
“Дуже допомогла мама, яка є і моїм тренером. Вона налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені. Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в олімпійському селищі поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Дуже важливо і цінно, коли така людина підтримує”.
20-річна Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпіаді в Японії. Також Дар’я стала першою українською дзюдоїсткою, яка завоювала медаль Олімпійських ігор.