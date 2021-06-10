Анатолій Федорук, бучанський міський голова, проінформував громаду про перспективи відновлення озера в Ворзелі.
Оскільки надходить багато запитань стосовно стану озера у Ворзелі, інформую, що нині триває комплексна робота і опрацьовується план дій, який допоможе перетворити ставок на справжню перлину селища, як ми і планували, починаючи торік реконструкцію парку «Перемога».
Об’єднання з Мироцьким в одну громаду дозволяє облаштувати прибережну зону як спільний об’єкт рекреації. Триває виготовлення документації, необхідної для очистки та порятунку озера. Так, на замовлення Бучанської міської ради Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра вже розробило Паспорт водного об’єкта – ставка площею 3,2040 га в межах селища Ворзель Бучанської громади Київської області, який погоджено Державним агентством водних ресурсів України 10.06.2021року.
Керуючись Водним кодексом України, Бучанська міська рада також замовила детальний план території навколо озера, адже законодавством передбачено, що «в межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації». Відтак нині розробляється детальний план території площею 7 га з метою встановлення прибережних смуг з винесенням їхніх меж на місцевості. Він має врахувати той факт, що вздовж берегової лінії великих річок, водосховищ та інших водойм існує прибережна захисна смуга завширшки 100 метрів, щодо якої діє низка обмежень, зокрема, й стосовно споруд, що можуть бути там розміщено. Логіка природоохоронного законодавства полягає в тому, що весь берег озера має бути загальнодоступним, і ми наполягатимемо, щоб саме так було у Ворзелі.
Одночасно дно водойми уже дослідили водолази, виявивши велику замуленість, особливо з боку парку та ресторану “Шкіпер”, що потребує додаткових заходів з очистки, які плануються на осінь, після завершення літнього сезону. Взято аналіз води, щоб виявити проблему чи спростувати наявність фекалій та інших відходів життєдіяльності людини у цій водоймі. На чергову сесію БМР виноситься проект рішення про балансоутримувача даної водойми -КП «Бучазеленбуд »
Відтак хочу запевнити громаду селища, що влада Бучі, депутати і старостат Ворзеля підходять до вирішення проблеми системно і працюємо на результат з тим, щоб уже до наступного літа більшість проблем навколо озера було вирішено.
Об’єднання з Мироцьким в одну громаду дозволяє облаштувати прибережну зону як спільний об’єкт рекреації. Триває виготовлення документації, необхідної для очистки та порятунку озера. Так, на замовлення Бучанської міської ради Басейнове управління водних ресурсів середнього Дніпра вже розробило Паспорт водного об’єкта – ставка площею 3,2040 га в межах селища Ворзель Бучанської громади Київської області, який погоджено Державним агентством водних ресурсів України 10.06.2021року.
Керуючись Водним кодексом України, Бучанська міська рада також замовила детальний план території навколо озера, адже законодавством передбачено, що «в межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації». Відтак нині розробляється детальний план території площею 7 га з метою встановлення прибережних смуг з винесенням їхніх меж на місцевості. Він має врахувати той факт, що вздовж берегової лінії великих річок, водосховищ та інших водойм існує прибережна захисна смуга завширшки 100 метрів, щодо якої діє низка обмежень, зокрема, й стосовно споруд, що можуть бути там розміщено. Логіка природоохоронного законодавства полягає в тому, що весь берег озера має бути загальнодоступним, і ми наполягатимемо, щоб саме так було у Ворзелі.
Одночасно дно водойми уже дослідили водолази, виявивши велику замуленість, особливо з боку парку та ресторану “Шкіпер”, що потребує додаткових заходів з очистки, які плануються на осінь, після завершення літнього сезону. Взято аналіз води, щоб виявити проблему чи спростувати наявність фекалій та інших відходів життєдіяльності людини у цій водоймі. На чергову сесію БМР виноситься проект рішення про балансоутримувача даної водойми -КП «Бучазеленбуд »
Відтак хочу запевнити громаду селища, що влада Бучі, депутати і старостат Ворзеля підходять до вирішення проблеми системно і працюємо на результат з тим, щоб уже до наступного літа більшість проблем навколо озера було вирішено.