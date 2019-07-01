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  • Учора, 09:24
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У Коцюбинське син вчиняє проти мати домашнє насильство, та напав на правоохоронця

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції затримали місцевого дебошира


На спецлінію "102" надійшло повідомлення від схвильованої жінки про те, що в квартирі у селищі Коцюбинське син вчиняє проти неї домашнє насильство.
На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці встановили, що між матір'ю та її сином трапилася сімейна сварка. Поліцейські, що прибули на дану подію намагалися врегулювати конфліктну ситуацію, однак зловмисник накинувся з ножем на одного із правоохоронців.
Завдяки миттєвій реакції та гарній фізичній підготовці, поліцейському вдалося уникнути тяжких ушкоджень. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч.2, ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області 
 кримінал Коцюбинське
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