МОТОХЕЛП - або перший на місці події

Вже рік "Мотохелп" та КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" підписали угоду про співпрацю і почали пілотний проект щодо спільного реагування на виклики які надходять на екстрену медичну допомогу і м. Києві.
Завдання волонтерів Мотохелп – домедична допомога до прибуття бригади медиків.
За цей рік ми пробували різні варіанти взаємодії, в тому числі і чергування на підстанціях швидкої допомоги.
І зараз ми можемо з гордістю сказати, що ми спільно зробили ефективну схему взаємодії. Пілотний етап, який йшов більше року закінчено. І ми переходимо до чергувань та реагувань у «бойовому» режимі.
Що це означає?
По-перше – за минулий рік ми здобули довіру центра ЕМД, ми дуже раді співпрацювати та робити цю співпрацю ще більш ефективною.
Як результат минулого року – 153 випадки надання першої допомоги не на ДТП з двоколісними транспортними засобами. Але це не багато, ми можемо більше.
По-друге – для нас напрямок реагування на виклики швидкої має стратегічне значення. Ми віримо, що можемо допомагати рятувати життя людей, а життя, це найвища цінність.
Підтримати Мотохелп у рятуванні людей та термінових доставках крові можна наступним чином:
1. МОНОБАНК: інші платежі - платіж за IBAN - UA033052990000026008016802606 (тут можна оформити регулярні платежі)
2. За посиланням http://motohelp.ua/donate та кнопкою "Підтримай Мотохелп"
3. Оформити постійну підписку для допомоги можна на сервісі Patreon:
https://www.patreon.com/motohelp
4. На платформі Benevity під назвою "NGO Motohelp"
Ми заздалегідь вдячні за будь-яку допомогу!
+380979009990 – гаряча лінія Мотохелп
Завдання волонтерів Мотохелп – домедична допомога до прибуття бригади медиків.
За цей рік ми пробували різні варіанти взаємодії, в тому числі і чергування на підстанціях швидкої допомоги.
І зараз ми можемо з гордістю сказати, що ми спільно зробили ефективну схему взаємодії. Пілотний етап, який йшов більше року закінчено. І ми переходимо до чергувань та реагувань у «бойовому» режимі.
Що це означає?
По-перше – за минулий рік ми здобули довіру центра ЕМД, ми дуже раді співпрацювати та робити цю співпрацю ще більш ефективною.
Як результат минулого року – 153 випадки надання першої допомоги не на ДТП з двоколісними транспортними засобами. Але це не багато, ми можемо більше.
По-друге – для нас напрямок реагування на виклики швидкої має стратегічне значення. Ми віримо, що можемо допомагати рятувати життя людей, а життя, це найвища цінність.
Що буде входити у завдання волонтерів які прибули на виклик?
- Перевірка свідомості постраждалих
- Перевірка наявності дихання
- Зупинка критичних кровотеч
- Контроль за прохідністю дихальних шляхів
- Серцево-легенева реанімація та застосування автоматичних зовнішніх дефібриляторів
- Допомога бригадам швидкої при погрузці постраждалих.
- Перевірка свідомості постраждалих
- Перевірка наявності дихання
- Зупинка критичних кровотеч
- Контроль за прохідністю дихальних шляхів
- Серцево-легенева реанімація та застосування автоматичних зовнішніх дефібриляторів
- Допомога бригадам швидкої при погрузці постраждалих.
Підтримати Мотохелп у рятуванні людей та термінових доставках крові можна наступним чином:
1. МОНОБАНК: інші платежі - платіж за IBAN - UA033052990000026008016802606 (тут можна оформити регулярні платежі)
2. За посиланням http://motohelp.ua/donate та кнопкою "Підтримай Мотохелп"
3. Оформити постійну підписку для допомоги можна на сервісі Patreon:
https://www.patreon.com/motohelp
4. На платформі Benevity під назвою "NGO Motohelp"
Ми заздалегідь вдячні за будь-яку допомогу!
+380979009990 – гаряча лінія Мотохелп