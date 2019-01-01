МОТОХЕЛП - або перший на місці події

Що буде входити у завдання волонтерів які прибули на виклик?

- Перевірка свідомості постраждалих

- Перевірка наявності дихання

- Зупинка критичних кровотеч

- Контроль за прохідністю дихальних шляхів

- Серцево-легенева реанімація та застосування автоматичних зовнішніх дефібриляторів

- Допомога бригадам швидкої при погрузці постраждалих.

Вже рік "Мотохелп" та КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" підписали угоду про співпрацю і почали пілотний проект щодо спільного реагування на виклики які надходять на екстрену медичну допомогу і м. Києві.Завдання волонтерів Мотохелп – домедична допомога до прибуття бригади медиків.За цей рік ми пробували різні варіанти взаємодії, в тому числі і чергування на підстанціях швидкої допомоги.І зараз ми можемо з гордістю сказати, що ми спільно зробили ефективну схему взаємодії. Пілотний етап, який йшов більше року закінчено. І ми переходимо до чергувань та реагувань у «бойовому» режимі.По-перше – за минулий рік ми здобули довіру центра ЕМД, ми дуже раді співпрацювати та робити цю співпрацю ще більш ефективною.Як результат минулого року – 153 випадки надання першої допомоги не на ДТП з двоколісними транспортними засобами. Але це не багато, ми можемо більше.По-друге – для нас напрямок реагування на виклики швидкої має стратегічне значення. Ми віримо, що можемо допомагати рятувати життя людей, а життя, це найвища цінність.