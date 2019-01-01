» » » МОТОХЕЛП - або перший на місці події
  • Сьогодні, 14:23
  • 83
  • 0
+aA | -Aa 

МОТОХЕЛП - або перший на місці події

Вже рік "Мотохелп" та КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" підписали угоду про співпрацю і почали пілотний проект щодо спільного реагування на виклики які надходять на екстрену медичну допомогу і м. Києві.

Завдання волонтерів Мотохелп – домедична допомога до прибуття бригади медиків.

За цей рік ми пробували різні варіанти взаємодії, в тому числі і чергування на підстанціях швидкої допомоги.

І зараз ми можемо з гордістю сказати, що ми спільно зробили ефективну схему взаємодії. Пілотний етап, який йшов більше року закінчено. І ми переходимо до чергувань та реагувань у «бойовому» режимі.

Що це означає?
По-перше – за минулий рік ми здобули довіру центра ЕМД, ми дуже раді співпрацювати та робити цю співпрацю ще більш ефективною.

Як результат минулого року – 153 випадки надання першої допомоги не на ДТП з двоколісними транспортними засобами. Але це не багато, ми можемо більше.

По-друге – для нас напрямок реагування на виклики швидкої має стратегічне значення. Ми віримо, що можемо допомагати рятувати життя людей, а життя, це найвища цінність.

Що буде входити у завдання волонтерів які прибули на виклик?
- Перевірка свідомості постраждалих
- Перевірка наявності дихання
- Зупинка критичних кровотеч
- Контроль за прохідністю дихальних шляхів
- Серцево-легенева реанімація та застосування автоматичних зовнішніх дефібриляторів
- Допомога бригадам швидкої при погрузці постраждалих.




Підтримати Мотохелп у рятуванні людей та термінових доставках крові можна наступним чином:
1. МОНОБАНК: інші платежі - платіж за IBAN - UA033052990000026008016802606 (тут можна оформити регулярні платежі)
2. За посиланням http://motohelp.ua/donate та кнопкою "Підтримай Мотохелп"
3. Оформити постійну підписку для допомоги можна на сервісі Patreon:
https://www.patreon.com/motohelp
4. На платформі Benevity під назвою "NGO Motohelp"
Ми заздалегідь вдячні за будь-яку допомогу!
+380979009990 – гаряча лінія Мотохелп
0 0

Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Від 1 січня змінилися правила виклику швидкої допомоги (відеосюжет)

Від 1 січня змінилися правила виклику швидкої допомоги (відеосюжет)

Буча та регіон
Буча: По вулиці Пушкінська відкриють пункт базування швидкої допомоги

Буча: По вулиці Пушкінська відкриють пункт базування швидкої допомоги

Буча та регіон
Телефон оперативного диспетчера екстренної медичної допомоги Київської областї

Телефон оперативного диспетчера екстренної медичної допомоги Київської областї

Буча та регіон
Буча: Як і коли правильно викликати невідкладну медичну допомогу

Буча: Як і коли правильно викликати невідкладну медичну допомогу

Буча та регіон
«Швидка» допомога по-новому: чи приїдуть на виклик до дитини з температурою?

«Швидка» допомога по-новому: чи приїдуть на виклик до дитини з температурою?

Буча та регіон
У Гостомелі вже є своя швидка медична допомога

У Гостомелі вже є своя швидка медична допомога

Буча та регіон
Екстрена медична допомога в Україні

Екстрена медична допомога в Україні

статті
Центри первинної медико-санітарної допомоги набули офіційного статусу

Центри первинної медико-санітарної допомоги набули офіційного статусу

законодавтство
«Швидка допомога» в селі Мироцьке

«Швидка допомога» в селі Мироцьке

Мироцька правда
Інструкція щодо надання допомоги хворим на туберкульоз

Інструкція щодо надання допомоги хворим на туберкульоз

законодавтство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.