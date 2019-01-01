За півроку платниками Бучанського району сплачено понад 3,4 млрд. грн податків

Протягом січня-травня 2021 року платниками Бучанського району сплачено до бюджетів усіх рівнів понад 3,4 млрд. грн. податків та зборів

Місцеві бюджети ОТГ Бучанського району протягом січня-травня 2021 року отримали понад 1,7 млрд. грн. за рахунок сплати суб’єктами господарювання та громадянами:

До державного бюджету мобілізовано 1,7 млрд. гривень.Переважну частину надходжень забезпечено за рахунок сплати:767,6 млн. грн. податку на додану вартість,466,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб423,4 млн. грн. податку на прибуток.- 1069,4 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб;- 16,4 млн. грн. плати за землю;- 325,2 млн. грн. єдиного податку на підприємницьку діяльність.Успішність влади на місцях в першу чергу залежить від сформованих за рахунок вищезазначених надходжень фінансових ресурсів, якими вона володіє для виконання державних функцій протягом бюджетного періоду, для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення.