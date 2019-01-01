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  • Учора, 18:07
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За півроку платниками Бучанського району сплачено понад 3,4 млрд. грн податків

Протягом січня-травня 2021 року платниками Бучанського району сплачено до бюджетів усіх рівнів понад 3,4 млрд. грн. податків та зборів



До державного бюджету мобілізовано 1,7 млрд. гривень.
Переважну частину надходжень забезпечено за рахунок сплати:
767,6 млн. грн. податку на додану вартість,
466,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб
423,4 млн. грн. податку на прибуток.

Місцеві бюджети ОТГ Бучанського району протягом січня-травня 2021 року отримали понад 1,7 млрд. грн. за рахунок сплати суб’єктами господарювання та громадянами:


- 1069,4 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб;
- 16,4 млн. грн. плати за землю;
- 325,2 млн. грн. єдиного податку на підприємницьку діяльність.

Успішність влади на місцях в першу чергу залежить від сформованих за рахунок вищезазначених надходжень фінансових ресурсів, якими вона володіє для виконання державних функцій протягом бюджетного періоду, для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення.
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Бучанський сектор організації роботи організаційно - розпорядчого управління ГУ ДПС у Київській області 
 податкова Бучанський район
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