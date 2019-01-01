Про подорожі за кордон: Відповіді на поширені питання

МЗС України підготувало відповіді на поширені питання про подорожі у 2021. Якщо ви плануєте поїздку за кордон у справах або відпочинок, обов’язково перевірте режим в’їзду і документи, які вам знадобляться.
Список країн, до яких дозволено в’їзд, постійно змінюється. Де можна знайти найсвіжішу інформацію?
► Актуальна інформація про правила в’їзду для громадян України в різні країни світу доступна на порталі МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua. МЗС України оперативно оновлює інформацію про обмеження і вимоги на онлайн-карті цього ресурсу. Рекомендуємо до початку поїздки за кордон (навіть якщо ви придбали туристичну путівку або тур) перевіряти умови, аби уникнути ускладнень на кордоні.
Чи є можливість потрапити в країну, до якої в’їзд заборонений на час пандемії? Які є винятки?
► Насправді попри заборону в’їзду у певну країну можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Немає уніфікованого для усіх країн списку винятків. Перевірити категорії громадян, яким попри заборону можна потрапити у конкретну країну, можна на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ у розділі “Інтерактивна мапа світу”. Виберіть країну і ознайомтесь з деталями.
Що робити, якщо правила зміняться під час мого перебування в країні за кордоном? Чи зможу я повернутися?
► Громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну, отже, має право повернутись в Україну за будь-яких обставин.У разі надзвичайних ситуацій ви зможете звернутись на відповідні “гарячі лінії” українських посольств і консульств за кордоном (повний перелік з контактами можна знайти тут: bit.ly/38TFB7f). Водночас МЗС рекомендує перед кожною поїздкою зареєструвались в системі “ДРУГ” (friend.mfa.gov.ua), це спростить зв’язок з вами у випадку кризової ситуації.
Для в’їзду в країну необхідне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19. Де можна перевірити перелік затверджених в цій країні вакцин?
► У разі, якщо в’їзд громадян України до відповідної держави можливий за умови пред’явлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, інформація щодо переліку визнаних вакцин розміщується на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Шукайте необхідну інформацію в розділі «Режим тимчасового в‘їзду для громадян України» по країні, яка вас цікавить.
Повна версія публікації на сайті: koda.gov.ua