» » » Про подорожі за кордон: Відповіді на поширені питання
  • Сьогодні, 13:55
  • 104
  • 0
+aA | -Aa 

Про подорожі за кордон: Відповіді на поширені питання

МЗС України підготувало відповіді на поширені питання про подорожі у 2021. Якщо ви плануєте поїздку за кордон у справах або відпочинок, обов’язково перевірте режим в’їзду і документи, які вам знадобляться.


Список країн, до яких дозволено в’їзд, постійно змінюється. Де можна знайти найсвіжішу інформацію?


► Актуальна інформація про правила в’їзду для громадян України в різні країни світу доступна на порталі МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua. МЗС України оперативно оновлює інформацію про обмеження і вимоги на онлайн-карті цього ресурсу. Рекомендуємо до початку поїздки за кордон (навіть якщо ви придбали туристичну путівку або тур) перевіряти умови, аби уникнути ускладнень на кордоні.

Чи є можливість потрапити в країну, до якої в’їзд заборонений на час пандемії? Які є винятки?


► Насправді попри заборону в’їзду у певну країну можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Немає уніфікованого для усіх країн списку винятків. Перевірити категорії громадян, яким попри заборону можна потрапити у конкретну країну, можна на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ у розділі “Інтерактивна мапа світу”. Виберіть країну і ознайомтесь з деталями.

Що робити, якщо правила зміняться під час мого перебування в країні за кордоном? Чи зможу я повернутися?


► Громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну, отже, має право повернутись в Україну за будь-яких обставин.У разі надзвичайних ситуацій ви зможете звернутись на відповідні “гарячі лінії” українських посольств і консульств за кордоном (повний перелік з контактами можна знайти тут: bit.ly/38TFB7f). Водночас МЗС рекомендує перед кожною поїздкою зареєструвались в системі “ДРУГ” (friend.mfa.gov.ua), це спростить зв’язок з вами у випадку кризової ситуації.

Для в’їзду в країну необхідне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19. Де можна перевірити перелік затверджених в цій країні вакцин?


► У разі, якщо в’їзд громадян України до відповідної держави можливий за умови пред’явлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, інформація щодо переліку визнаних вакцин розміщується на порталі МЗС за посиланням: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/. Шукайте необхідну інформацію в розділі «Режим тимчасового в‘їзду для громадян України» по країні, яка вас цікавить.

Повна версія публікації на сайті: koda.gov.ua
2 0

Київська обласна державна адміністрація 
 паспорт
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Як перевірити, чи можна виїхати за кордон?

Як перевірити, чи можна виїхати за кордон?

законодавтство
Консультація юриста - Заборона виїзду за кордон

Консультація юриста - Заборона виїзду за кордон

законодавтство
Перелік закритих пунктів пропуску: з 16 березня Україна закриває кордон

Перелік закритих пунктів пропуску: з 16 березня Україна закриває кордон

Буча та регіон
Зміни в законодавстві щодо перетину кордону України дітьми

Зміни в законодавстві щодо перетину кордону України дітьми

законодавтство
В Україні змінюються правила виїзду дітей за кордон

В Україні змінюються правила виїзду дітей за кордон

законодавтство
Нотаріальне оформлення запрошення для іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну

Нотаріальне оформлення запрошення для іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну

законодавтство
Юридична консультація: Оформлення документів для виїзду за кордон з дітьми

Юридична консультація: Оформлення документів для виїзду за кордон з дітьми

законодавтство
Юрконсультація: Посилений біометричний контроль на кордоні

Юрконсультація: Посилений біометричний контроль на кордоні

законодавтство
Від 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг

Від 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг

законодавтство
Юридична консультація

Юридична консультація

законодавтство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.