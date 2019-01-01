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  • Учора, 12:06
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Перший в історії України приміський поїзд,, що враховує потреби людей з інвалідністю

Укрзалізниця запускає перший інклюзивний приміський електропоїзд. Електропоїзд має вагони, обладнані для доступу людей з інвалідністю, з місцями для людей на інвалідних візках, пандусами, кнопками виклику поїзної бригади, а всі вказівники нанесені шрифтом Брайля.


Всі роботи з модернізації цього поїзда проводилися в постійній комунікації з уповноваженим президентом України з справ людей з інвалідністю Валерій Сушкевич та громадськими спілками.
Зокрема, поїзд має 10 вагонів, що обладнані пандусами, місцями для людей на візках, усі вказівники нанесені шрифтом Брайля, розміщені кнопки виклику поїзної бригади, враховано доступ до туалетних приміщень тощо.

Крім того, в поїзді замінено низку систем та деталей інтер'єру. Серед основних - встановлено кріплення для велосипедів.
Модернізація цього поїзда нам обійшлася в 70 млн грн. Важливо, що всі роботи було виконано на власному заводі Укрзалізниці КЕВРЗ і на це знадобилося близько 2 місяців.

До кінця року плануємо зробити ще 6 таких поїздів. Кошти на це передбачені в фінплані компанії на 2021 рік. Їх модернізація проводитиметься з використанням стандартів, опрацьованих на прикладі цього поїзда.

Також ми розробили та впроваджуємо комплексну Програму до 2023 року, що передбачає низку заходів покликаних зробити залізницю більш доступною для людей з інвалідністю. Зокрема, це адаптація вокзалів та зупиночних платфор для людей з інвалідністю, закупівля підйомних платформ, закупівля візків для вагонів.
Крім того, Укрзалізниця вже в 2021 році закупить 37 пасажирських вагонів, які пристосовані для перевезення людей у інвалідних кріслах.




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www.uz.gov.ua 
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