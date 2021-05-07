Громадські обговорення щодо будівництва Великої кільцевої Київ – Ковель – Ягодин

Вищезазначена містобудівна документація виконана на підставі розпорядження Бучанської районної державної адміністрації Київської області від 07.05.2021 р. № 51.

Громадські слухання відбудуться 23.07.2021 р. о 16:00 год. за адресою 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126.

Метою розроблення детального плану території є визначення планувальної організації і функціонального призначення території, планувальних обмежень використання території, переважних та супутніх видів використання території, містобудівних умов та обмежень, напрямів проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, а також організація транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, охорона та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки.Детальніша інформація надається у приміщенні Бучанської районної державної адміністрації Київської області. Пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій та/або усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи.За організацію розгляду пропозицій (зауважень) відповідальний: в.о. начальника відділу містобудування та архітектури Бучанської районної державної адміністрації - Пащенко Л.В.