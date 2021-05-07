» » Громадські обговорення щодо будівництва Великої кільцевої Київ – Ковель – Ягодин
  • Учора, 10:24
  • 298
  • 0
+aA | -Aa 

Громадські обговорення щодо будівництва Великої кільцевої Київ – Ковель – Ягодин

До уваги мешканців Бучанського району.

Розпочато процедуру громадських обговорень щодо розроблення містобудівної документації «Детальний план території щодо будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ – Ковель – Ягодин (М-07) до автомобільної дороги Київ – Чоп (М-06) (орієнтовною площею 285 га) на території Бучанського району Київської області», які триватимуть з 09.07.2021 р. по 07.08.2021 р. за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126.

Замовником детального плану території є Бучанська районна державна адміністрація Київської області. Розробник - ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ».

Вищезазначена містобудівна документація виконана на підставі розпорядження Бучанської районної державної адміністрації Київської області від 07.05.2021 р. № 51.


Метою розроблення детального плану території є визначення планувальної організації і функціонального призначення території, планувальних обмежень використання території, переважних та супутніх видів використання території, містобудівних умов та обмежень, напрямів проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, а також організація транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, охорона та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки.

Детальніша інформація надається у приміщенні Бучанської районної державної адміністрації Київської області. Пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій та/або усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи.

Громадські слухання відбудуться 23.07.2021 р. о 16:00 год. за адресою 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 126.




За організацію розгляду пропозицій (зауважень) відповідальний: в.о. начальника відділу містобудування та архітектури Бучанської районної державної адміністрації - Пащенко Л.В.
1 1

Бучанська районна державна адміністрація Київської області 
 громадські слухання Бучанська РДА:
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанську РДА зареєстровано як юридичну особу

Бучанську РДА зареєстровано як юридичну особу

Буча та регіон
Громадські слухання: Новий автомобільний сервіс в Бучі

Громадські слухання: Новий автомобільний сервіс в Бучі

Бучанські новини
Громадські слухання: Житлова садибна забудова на території Лубянки (5,1 га)

Громадські слухання: Житлова садибна забудова на території Лубянки (5,1 га)

Буча та регіон
Громадські слухання: Середньоповерховий ЖК в Бучі (2га)

Громадські слухання: Середньоповерховий ЖК в Бучі (2га)

Буча та регіон
Гостомель, 52 Га забудови: Громадські слухання 13 липня

Гостомель, 52 Га забудови: Громадські слухання 13 липня

Буча та регіон
23 червня, Громадські слухання: 1,6 га в парку заклади торг. та громадського харчування

23 червня, Громадські слухання: 1,6 га в парку заклади торг. та громадського харчування

Буча та регіон
У Бучі побудують торгівельний комплекс площею більше 4000 метрів

У Бучі побудують торгівельний комплекс площею більше 4000 метрів

Бучанські новини
місто Буча, 22 грудня: Громадські слухання

місто Буча, 22 грудня: Громадські слухання

ВИКОНКОМ
Повідомлення

Повідомлення

Бучанські новини
Про розроблення Детального плану території масиву Ястремщина

Про розроблення Детального плану території масиву Ястремщина

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.