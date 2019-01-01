Як на водоймі в Ірпені тонули діти (врятовані!)

ПРО БЕЗПЕКУ НА ВОДІ!

7 липня близько 19.00 на озері "Кар'єр СМУ" я стала свідком того, як дві дівчинки (на вигляд 5 і 7 років) біля "Качка wakе рагk" без нагляду батьків пірнули у воду і менша, рятуючись від глибини, стала топити старшу.

Спочатку присутні подумали, що діти граються, але потім старша дівчинка ледь чутно почала просити про допомогу, а молодша з широко відкритими очима продовжувала мовчки топити старшу. Таке страшне дійство я бачила вперше!



Мій син (12 років), який перебував у воді поруч, кинувся на допомогу, за ним мій чоловік і інші свідки миттєво почали рятувати дівчаток, витягли їх (переляканих) з води.



На наші запитання до дітей, де їхні батьки, дівчатка відповіли, що їх батьки вдома.



УВАГА!!! ДІТИ, СТАРШІЙ З ЯКИХ НЕ БІЛЬШЕ 7 РОКІВ!!! У ВОДІ, А БАТЬКИ - ВДОМА!!!



Доки свідки події приходили до тями і вирішували як реагувати на це, дівчатка сіли на велосипеди і втекли!!