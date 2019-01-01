» » Як на водоймі в Ірпені тонули діти (врятовані!)
  • Учора, 07:33
  • 318
  • 0
+aA | -Aa 

Як на водоймі в Ірпені тонули діти (врятовані!)

ПРО БЕЗПЕКУ НА ВОДІ!


Моторошна історія з соцмережі - про те, як на водоймі в Ірпені тонули діти.


Євгенія:
7 липня близько 19.00 на озері "Кар'єр СМУ" я стала свідком того, як дві дівчинки (на вигляд 5 і 7 років) біля "Качка wakе рагk" без нагляду батьків пірнули у воду і менша, рятуючись від глибини, стала топити старшу.
Спочатку присутні подумали, що діти граються, але потім старша дівчинка ледь чутно почала просити про допомогу, а молодша з широко відкритими очима продовжувала мовчки топити старшу. Таке страшне дійство я бачила вперше!

Мій син (12 років), який перебував у воді поруч, кинувся на допомогу, за ним мій чоловік і інші свідки миттєво почали рятувати дівчаток, витягли їх (переляканих) з води.

На наші запитання до дітей, де їхні батьки, дівчатка відповіли, що їх батьки вдома.

УВАГА!!! ДІТИ, СТАРШІЙ З ЯКИХ НЕ БІЛЬШЕ 7 РОКІВ!!! У ВОДІ, А БАТЬКИ - ВДОМА!!!

Доки свідки події приходили до тями і вирішували як реагувати на це, дівчатка сіли на велосипеди і втекли!!


4 0

Ірпінь Буча поліція
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Обережно на воді! В Україні з початку року потонули понад 500 осіб

Обережно на воді! В Україні з початку року потонули понад 500 осіб

Суспільство
Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у Бучанських закладах освіти

Про встановлення плати для батьків за харчування дітей у Бучанських закладах освіти

Буча та регіон
Відпочинок на воді: безпека і комфорт

Відпочинок на воді: безпека і комфорт

Бучанські новини
В Ірпені фітнес для дітей стає все більш популярним

В Ірпені фітнес для дітей стає все більш популярним

Ірпінський вісник
В Ірпені намагалися викрасти дівчаток

В Ірпені намагалися викрасти дівчаток

Ірпінський вісник
Безпечний відпочинок на водоймах

Безпечний відпочинок на водоймах

Буча та регіон
Не знавши броду – не лізь у воду.

Не знавши броду – не лізь у воду.

Буча та регіон
Батьки, вбережіть дітей від злочинців у під’їзді

Батьки, вбережіть дітей від злочинців у під’їзді

Буча та регіон
Мироцьке: До «Лелеченят» у гості

Мироцьке: До «Лелеченят» у гості

Мироцька правда
Діти розчаровуються у школі в перші ж дні, бо батьки їх обманюють

Діти розчаровуються у школі в перші ж дні, бо батьки їх обманюють

статті
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.