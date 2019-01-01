7 липня, Київ: Національний з'їзд територіальних громад

У заході приймають участь голови територіальних громад, народні депутати України, посадовці центральних органів державної влади, експертне середовище, представники міжнародних організацій та проектів технічної допомоги, задля плідної справжньої дискусії в ім'я сучасного місцевого самоврядування.

Обговорюються актуальні теми:► Конституційне закріплення результатів реформи місцевого самоврядування, зміни до Закону про місцеве самоврядування в Україні, нову редакція Закону про службу в органах місцевого самоврядування.► Підходи до розмежування повноважень між рівнями місцевого самоврядування та органами державної влади,ресурсне забезпечення повноважень(освіта, медицина, соціальний захист, цивільний захист та інше)► Асоціації місцевого самоврядування як інструмент захисту інтересів місцевого самоврядування та представництва інтересів місцевого самоврядування в центральних органах влади (лобіювання).► Формування єдиного голосу місцевого самоврядування.