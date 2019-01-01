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7 липня, Київ: Національний з'їзд територіальних громад

У заході приймають участь голови територіальних громад, народні депутати України, посадовці центральних органів державної влади, експертне середовище, представники міжнародних організацій та проектів технічної допомоги, задля плідної справжньої дискусії в ім'я сучасного місцевого самоврядування.



Обговорюються актуальні теми:
► Конституційне закріплення результатів реформи місцевого самоврядування, зміни до Закону про місцеве самоврядування в Україні, нову редакція Закону про службу в органах місцевого самоврядування.
► Підходи до розмежування повноважень між рівнями місцевого самоврядування та органами державної влади,
ресурсне забезпечення повноважень
(освіта, медицина, соціальний захист, цивільний захист та інше)
► Асоціації місцевого самоврядування як інструмент захисту інтересів місцевого самоврядування та представництва інтересів місцевого самоврядування в центральних органах влади (лобіювання).
► Формування єдиного голосу місцевого самоврядування.


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Асоціація об'єднаних територіальних громад 
 АМУ Бучанська ОТГ Київ
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