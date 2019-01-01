Вакцинуватись на Київщині тепер можна щодня

В області з 09:00 до 17:00 працюють сім центрів масової вакцинації за такими адресами:
► м. Бровари. КНП “Броварський міський ЦПМСД”, амбулаторія №2, вул. Незалежності, 12.
► м. Біла Церква. Амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49.
► м. Славутич. КНП “Славутицька міська лікарня”, вул. 77 Гвардійської дивізії, 7.
► м. Бориспіль. КНП “Бориспільський міський ЦПМСД”, вул. Київський шлях, 24.
► м.Ірпінь. КНП “Ірпінський міський ЦПМСД” вул Михайлівська/, 22; вул Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.
► м. Обухів. КНП “Обухівський міський ЦПМСД” вул.Каштанова. 52.
► м. Яготин. КНП “Яготинський ЦПМСД” вул. Незалежності, 71.
► м. Біла Церква. Амбулаторії ЗПСМ: вул. Шевченка, 69; вул. Лєваневського, 53; вул. Івана Мазепи, 65 а; вул. Ярослава Мудрого, 49.
► м. Славутич. КНП “Славутицька міська лікарня”, вул. 77 Гвардійської дивізії, 7.
► м. Бориспіль. КНП “Бориспільський міський ЦПМСД”, вул. Київський шлях, 24.
► м.Ірпінь. КНП “Ірпінський міський ЦПМСД” вул Михайлівська/, 22; вул Садова, 38 (3 поверх); вул. Северинівська, 105 к.
► м. Обухів. КНП “Обухівський міський ЦПМСД” вул.Каштанова. 52.
► м. Яготин. КНП “Яготинський ЦПМСД” вул. Незалежності, 71.
Для отримання щеплення необхідно попередньо записатися в лист-очікування вакцинації проти COVID-19 через додаток «Дія» чи гарячу лінію МОЗ, а також у свого сімейного лікаря або в реєстратурі.
Кампанію з вакцинації від COVID-19 в Бучанській МТГ
проводить Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги
Як записатись на вакцинацію?
Кого щеплюватимуть першочергово?
Головні моменти щодо вакцинації:
► Щеплення від коронавірусу є безоплатним та добровільним
► Для вакцинації від коронавірусу необхідно мати підписану декларацію з лікарем
► Вакцинуватися необхідно, навіть якщо ви перехворіли на COVID-19
► Діти до 18 років не вакцинуються
► Не потрібно робити тест на антитіла чи ПЛР перед вакцинацією
► Після введення другої дози пацієнт може звернутись до закладу щодо отримання Міжнародного свідоцтва про вакцинацію
Отже, для запису на вакцинацію оберіть один з наступних варіантів:
Зателефонуйте за номером
+380675877381
і запишіться в чергу на вакцинацію
Зв’яжіться зі своїм лікарем та повідомити йому, що ви бажаєте записатися на вакцинацію
Або найпростіший та зручний варіант: заповніть невеличку анкету за посиланням:
анкета для запису в чергу на вакцинацію від COVID
Черга створюється відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від COVID-19, згідно з розпорядженнями МОЗ України.
Коли підійде ваша черга ми одразу зв’яжемося з вами і запросимо прийти на вакцинацію в зручний для вас час.
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