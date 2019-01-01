Поетична хвилинка: Свято Івана Купала

У ніч на 7 липня, з нагоди літнього сонцестояння східні слов'яни відзначають традиційне свято Івана Купала, відоме також як Купальська ніч та Іванів день.

Опісля стомленого вогнища Купала*,У парку із водоймищ-плямок-озерців,Віночок з темряви Марічка опускалаВ стоячу воду, де ряска́ на молоці....Вінок, який не плив нікуди, наче кликав:Спинитись ді́вчині, і вийняти пахучий,Віднести у нестримну течію столику,Де й плетениця попливе назустріч…