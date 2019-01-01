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Поетична хвилинка: Свято Івана Купала

У ніч на 7 липня, з нагоди літнього сонцестояння східні слов'яни відзначають традиційне свято Івана Купала, відоме також як Купальська ніч та Іванів день.



Опісля стомленого вогнища Купала*,
У парку із водоймищ-плямок-озерців,
Віночок з темряви Марічка опускала
В стоячу воду, де ряска́ на молоці.

...Вінок, який не плив нікуди, наче кликав:
Спинитись ді́вчині, і вийняти пахучий,
Віднести у нестримну течію столику,
Де й плетениця попливе назустріч…

07.07.18 р.
( «Свято Івана Купала» )

Поетична хвилинка: Свято Івана КупалаЄвгеній Юхниця

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поезія Євген Юхниця
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