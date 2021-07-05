Поетична хвилинка до всесвітнього дня поцілунків

Всесвітній день поцілунків – святкується щорічно 6 липня.

Цілуйтеся на здоров’я і не соромтеся виявляти свої щирі почуття! Тож нехай вони будуть взаємними!

Ти знімкувала збоку в інстаграмиНектарний, млином, язичок - в тобі.Потріскані, зі вчора в боротьбі,Сьогодні пристрасті дегустувалися..…Блукаючі, закохані, не зрадниціЛегкий, як метеликЙ читаючі струни,Й смішинка весела.Та запам’ятовуються -Мов поезії,Які неповторні серцямІ квітнуть гортензіями.Вогнем відчуваємо космос:Гарячі зірки, повний холод,Веселкові блискавки-кола.І кличучі стемнені діри,Де нас не побачать ефіри.