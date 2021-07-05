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Поетична хвилинка до всесвітнього дня поцілунків

Всесвітній день поцілунків – святкується щорічно 6 липня.
Цілуйтеся на здоров’я і не соромтеся виявляти свої щирі почуття! Тож нехай вони будуть взаємними!



Грайливо доторкалася вустами,
Ти знімкувала збоку в інстаграми
Нектарний, млином, язичок - в тобі.
Потріскані, зі вчора в боротьбі,
Сьогодні пристрасті дегустувалися..
…Блукаючі, закохані, не зрадниці

Мамин поцілунок -
Легкий, як метелик
Й читаючі струни,
Й смішинка весела.
Та запам’ятовуються -
Мов поезії,
Які неповторні серцям
І квітнуть гортензіями.

Цілуємося, й альбіносами -
Вогнем відчуваємо космос:
Гарячі зірки, повний холод,
Веселкові блискавки-кола.
І кличучі стемнені діри,
Де нас не побачать ефіри.

05.07.21р.

Євгеній Юхниця
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поезія Євген Юхниця
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