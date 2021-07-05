Про верифікацію державних виплат (пільги, субсидії)

Верифікація – це комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Важливо!

Обробка даних під час верифікації проводиться в автоматичному режимі засобами інформаційно-аналітичної платформи, а також з додержанням законодавства про захист персональних даних.