Про верифікацію державних виплат (пільги, субсидії)

Згідно доручення Міністерства фінансів у 2021 році проводиться верифікація державних виплат.
Якщо ви вже маєте державну підтримку (або тільки збираєтеся звернутися по неї) у вигляді грошової готівкової або грошової безготівкової форми на особистий банківський рахунок, вам необхідно повідомляти про будь-які зміни щодо:
1. Зміна персональних даних (оформлення нового паспорта, індефікаційного коду);
2. Зміни, які відбуваються у складі;
3. Придбання, набуття нерухомого або рухомого майна;
4. Зміна місця проживання, тривала відсутність у зв’язку з виїздом за кордон.
Про всі зміни необхідно повідомити управління протягом 15 робочих днів. Уразі, якщо отримувачем не було повідомлено про зміни, які впливають на подальші виплати, сума надміру виплачених коштів повертається отримувачами – до державного бюджету.
Верифікація – це комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.
Якщо ви вже маєте державну підтримку (або тільки збираєтеся звернутися по неї) у вигляді грошової готівкової або грошової безготівкової форми на особистий банківський рахунок, вам необхідно повідомляти про будь-які зміни щодо:
1. Зміна персональних даних (оформлення нового паспорта, індефікаційного коду);
2. Зміни, які відбуваються у складі;
3. Придбання, набуття нерухомого або рухомого майна;
4. Зміна місця проживання, тривала відсутність у зв’язку з виїздом за кордон.
Про всі зміни необхідно повідомити управління протягом 15 робочих днів. Уразі, якщо отримувачем не було повідомлено про зміни, які впливають на подальші виплати, сума надміру виплачених коштів повертається отримувачами – до державного бюджету.
Важливо!
Обробка даних під час верифікації проводиться в автоматичному режимі засобами інформаційно-аналітичної платформи, а також з додержанням законодавства про захист персональних даних.
Обробка даних під час верифікації проводиться в автоматичному режимі засобами інформаційно-аналітичної платформи, а також з додержанням законодавства про захист персональних даних.