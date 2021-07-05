У Бучанському парку привітали поліцейських з професійним святом

Церемонія святкування 6-ої річниці від дня створення Національної поліції відбулася сьогодні, 5 липня, у Бучанському міському парку.



– Кожного дня працівники поліції роблять все можливе, щоб боротись зі злочинністю, захищати права та законні інтереси кожної людини не тільки у Бучанському районі, а й на території всієї Київщині та України. Від імені Анатолія Петровича Федорука кожному поліцейському бажаю вірно служити українському народові, кар’єрного росту, міцного здоров’я та благополуччя, – сказав у вітальному слові заступник Бучанського міського голови Анатолій Шепетько.

– Хочу висловити подяку за те, що ви завжди стоїте на варті законності, великою ціною забезпечуєте мир і спокій у нашій державі. Добробуту, злагоди, достатку, прихильності долі та Божого благословення вам та вашим родинам, – сказав Микола Ляшенко.

День поліції – загальне свято країни. Шість років тому разом із новим законом «Про національну поліцію» прийшли й нові люди, нові методи, і, як наслідок, – нове ставлення до роботи. Ряди працівників поліції поповнюються молодими, досвідченими і самовідданими людьми, які вирішили присвятити своє життя справі справедливості, совісті та честі. Українці побачили в людях у формі справжніх захисників своїх прав і свобод.

Він також зазначив, що Бучанська міська рада робить усе можливе задля того, щоб надати вам комфортні умови праці правоохоронцям, і тому у нинішньому році для працівників Бучанського відділку поліції за рахунок місцевого бюджету було придбано приміщення, у якому незабаром зроблять ремонт. А також чотири автомобілі Рено Дастер, щоб майбутні офіцери громади мали можливість працювати якісно і ефективно.Із вітальним словом до присутніх звернувся Андрій Ткач, начальник Бучанського районного управління поліції ГУ НПУ в Київській області.За сумлінне ставлення до виконання посадових обов’язків, мужність і патріотизм, вірність Присязі кращим працівникам були оголошені Подяки Голови Національної поліції України та Подяки начальника Головного управління нацполіції Київської області.Також поліцейських привітав та нагородив відзнаками голова Бучанської районної державної адміністрації Микола Ляшенко.