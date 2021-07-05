» Горенка: Влучання блискавки спричинило загорання будинку

4 липня о 17:15 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м Ірпінь надійшло повідомлення про те, що у с. Горенка Гостомельської об’єднаної територіальної громади, по вул. Приозерна на території приватного домоволодіння виникла пожежа у житловому будинку.

На місце події направлено чергові караули 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м Ірпінь, черговий караул 53-го Державного пожежно-рятувального посту смт Гостомель та черговий караул 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Київ.По прибуттю на місце події рятувальниками з’ясовано, що в результаті влучання грозових розрядів в будинок, відбулось загорання покрівлі двоповерхового житлового будинку з мансардним поверхом, вогнем охоплено утеплювач під покрівлею орієнтовно на площі 200 м2.Пожежу локалізовано о 19:53 та повністю ліквідовано о 21:13.Внаслідок пожежі знищена покрівля та перекриття будинку, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін другого та третього (мансардного) поверхів, речі та майно господарів що зберігались в середині.На пожежі працювали п’ять одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. Постраждалих на місці не виявлено.Врятовано житловий будинок.