» Горенка: Влучання блискавки спричинило загорання будинку
  • 5 липня 2021
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Горенка: Влучання блискавки спричинило загорання будинку

4 липня о 17:15 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м Ірпінь надійшло повідомлення про те, що у с. Горенка Гостомельської об’єднаної територіальної громади, по вул. Приозерна на території приватного домоволодіння виникла пожежа у житловому будинку.


На місце події направлено чергові караули 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м Ірпінь, черговий караул 53-го Державного пожежно-рятувального посту смт Гостомель та черговий караул 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Київ.

По прибуттю на місце події рятувальниками з’ясовано, що в результаті влучання грозових розрядів в будинок, відбулось загорання покрівлі двоповерхового житлового будинку з мансардним поверхом, вогнем охоплено утеплювач під покрівлею орієнтовно на площі 200 м2.
Пожежу локалізовано о 19:53 та повністю ліквідовано о 21:13.

Внаслідок пожежі знищена покрівля та перекриття будинку, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін другого та третього (мансардного) поверхів, речі та майно господарів що зберігались в середині.

На пожежі працювали п’ять одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. Постраждалих на місці не виявлено.
Врятовано житловий будинок.
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Головне управління ДСНС України у Київській області 
 Горенка пожежа
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