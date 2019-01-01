Київ: Паперові квитки для проїзду остаточно вийдуть із обігу з 14 липня

Протягом останнього року КП «Київпастранс» поступово виводило з обігу разові паперові квитки. І з 14 липня вони вийдуть з обігу остаточно. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня. Зараз триває роз’яснювальна робота серед пасажирів. Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами.