» » » Київ: Паперові квитки для проїзду остаточно вийдуть із обігу з 14 липня
  • Учора, 17:45
  • 74
  • 0
+aA | -Aa 

Київ: Паперові квитки для проїзду остаточно вийдуть із обігу з 14 липня

Протягом останнього року КП «Київпастранс» поступово виводило з обігу разові паперові квитки. І з 14 липня вони вийдуть з обігу остаточно. Про це повідомляє КП «Київпастранс».



Як нагадують у комунальному підприємстві, першим на е-квиток перейшов фунікулер – із 14 вересня 2020 року.
Із 1 жовтня 2020 року обіг паперових квитків припинили на Троєщинській лінії швидкісного трамваю, 1 листопада – на міській електричці.
Із 1 грудня повністю на електронний квиток перейшов швидкісний трамвай на Борщагівці.

Наступним етапом стала відмова від паперових разових талонів у міських автобусах, тролейбусах та трамваях. Цей етап почався з 1 липня, паперові квитки остаточно вийдуть з обігу 14 липня. Зараз триває роз’яснювальна робота серед пасажирів. Пільгові категорії населення, як і раніше, продовжать користуватися своїми пільгами.


Також на наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд складає 160 гривень. Для підсилення якості роз’яснювальної роботи підприємство звернулось до поліції.

Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку «Київ Цифровий», також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі «Т-кіоск», терміналах EasyPay, IBOX, 2click. QR-квитки також можна придбати в касах київського метрополітену.

Контролери-касири (кондуктори) отримали пропозицію перейти на посаду контролера, або інші вільні вакансії в підприємстві. Лише за вчора близько 370 співробітників прийняли пропозицію перейти в службу контролю, і процес перепрофілювання триває. Усі, хто не продовж
0 0

www.kyivcity.gov.ua 
 транспорт Київ
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Залізнички просять купувати квитки - адже електропоїзди відремонтовані, але їх ламають

Залізнички просять купувати квитки - адже електропоїзди відремонтовані, але їх ламають

Бучанські новини
Що можна і що заборонено за новим законом про ринок землі

Що можна і що заборонено за новим законом про ринок землі

законодавтство
Про нові українські монети і банкноти

Про нові українські монети і банкноти

Буча та регіон
Іновації в Немішаєве: Пільгові перевезення за карткою (відеосюжет)

Іновації в Немішаєве: Пільгові перевезення за карткою (відеосюжет)

Буча та регіон
Новий місяць - нові закони: Зміни з квітня 2020 в Україні

Новий місяць - нові закони: Зміни з квітня 2020 в Україні

Буча та регіон
У таксомоторних маршрутних таксі кількість пільгових місць складає 10%

У таксомоторних маршрутних таксі кількість пільгових місць складає 10%

Бучанські новини
З квітня проїзд залізницею знову подорожчає

З квітня проїзд залізницею знову подорожчає

Суспільство
Залізничне "покращення": Проїзд у поїздах подорожчає

Залізничне "покращення": Проїзд у поїздах подорожчає

Суспільство
Податкова запустила в тестовому режимі електронний чек (e-Receipt)

Податкова запустила в тестовому режимі електронний чек (e-Receipt)

Публікації
Ірпінське АТП перевірила служба з безпеки на транспорті (відеосюжет)

Ірпінське АТП перевірила служба з безпеки на транспорті (відеосюжет)

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.