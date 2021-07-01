До уваги постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС категорії 1

► для І групи інвалідності: 6000 грн;

► для ІІ групи інвалідності: 4800 грн;

► для ІІІ групи інвалідності: 3700 грн;

► для дітей з інвалідністю: 3700 грн.

Управління праці та соціального захисту населення повідомляє, що Верховною Радою України прийнято зміни до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якими планується з 01.07.2021 року підвищення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи:Також для осіб з числа учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях і внаслідок цього стали особами з інвалідністю з 01.01.2022 року обчислення їхньої пенсії буде проводитися з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.