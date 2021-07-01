» » До уваги постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС категорії 1
  • Учора, 16:18
  • 69
  • 0
+aA | -Aa 

До уваги постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС категорії 1

Управління праці та соціального захисту населення повідомляє, що Верховною Радою України прийнято зміни до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якими планується з 01.07.2021 року підвищення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи:
► для І групи інвалідності: 6000 грн;
► для ІІ групи інвалідності: 4800 грн;
► для ІІІ групи інвалідності: 3700 грн;
► для дітей з інвалідністю: 3700 грн.

Також для осіб з числа учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях і внаслідок цього стали особами з інвалідністю з 01.01.2022 року обчислення їхньої пенсії буде проводитися з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
1 0

соціальний проект субсидії
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Про розміри допомоги на санаторно-курортне лікування чорнобильців на 2021 рік

Про розміри допомоги на санаторно-курортне лікування чорнобильців на 2021 рік

Управління соціальної політики
Про санаторно-курортне лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про санаторно-курортне лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Суспільство
Про заміну посвідчень постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про заміну посвідчень постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

Управління соціальної політики
Зміни в порядку видачі посвідчень постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Зміни в порядку видачі посвідчень постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Управління соціальної політики
Про грошову компенсацію на житло для сімей загиблих військових

Про грошову компенсацію на житло для сімей загиблих військових

Управління соціальної політики
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Публічна інформація
Управління праці: Про заміну довідки Чорнобильської катастрофи 1категорії на посвідчення

Управління праці: Про заміну довідки Чорнобильської катастрофи 1категорії на посвідчення

Управління соціальної політики
26 квітня минає 29 років від дня Чорнобильської катастрофи

26 квітня минає 29 років від дня Чорнобильської катастрофи

ВИКОНКОМ
Пенсійний фонд м.Буча: Пенсійне забезпечення - зміни в законодавстві

Пенсійний фонд м.Буча: Пенсійне забезпечення - зміни в законодавстві

УПФУ в місті Буча інформує
РЕЄСТР послуг Управління соціальної політики

РЕЄСТР послуг Управління соціальної політики

Управління соціальної політики
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.