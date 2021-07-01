До уваги постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС категорії 1

Управління праці та соціального захисту населення повідомляє, що Верховною Радою України прийнято зміни до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», якими планується з 01.07.2021 року підвищення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи:
Також для осіб з числа учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях і внаслідок цього стали особами з інвалідністю з 01.01.2022 року обчислення їхньої пенсії буде проводитися з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
► для І групи інвалідності: 6000 грн;
► для ІІ групи інвалідності: 4800 грн;
► для ІІІ групи інвалідності: 3700 грн;
► для дітей з інвалідністю: 3700 грн.
► для ІІ групи інвалідності: 4800 грн;
► для ІІІ групи інвалідності: 3700 грн;
► для дітей з інвалідністю: 3700 грн.
Також для осіб з числа учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях і внаслідок цього стали особами з інвалідністю з 01.01.2022 року обчислення їхньої пенсії буде проводитися з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.