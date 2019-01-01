Хто і як може отримати COVID-сертифікати в Україні

В Україні з 1 липня в тестовому режимі можна отримати COVID-сертифікати. Вони видаватимуться не тільки тим, що отримав повний курс вакцинації.

"Якщо людина вакцинована, то її дані є в системі охорони здоров'я. Вона може дати запит через "Дію", яка синхронізується з охоронною системою і витягне дані", - зазначив Родина.

Надалі документ можна буде використовувати для виїзду за кордон після взаємного визнання COVID-сертифікатів. Але для його отримання необов'язково проходити вакцинацію. Сертифікат видається на підставі:► повного курсу вакцинації - при цьому деякі країни ставлять додатковою умовою те, що має прийти кілька днів після другого щеплення. Такий сертифікат діє 180 днів;► негативного ПЛР-тесту - діятиме 72 години з того моменту, як був зданий тест, а не отримані результати;► задокументованого факту про одужання від COVID-19. Дія сертифіката буде 180 діб, його можна отримати, якщо дані про хворобу є в електронній системі.