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  • Учора, 16:12
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Хто і як може отримати COVID-сертифікати в Україні

В Україні з 1 липня в тестовому режимі можна отримати COVID-сертифікати. Вони видаватимуться не тільки тим, що отримав повний курс вакцинації.



Про це на прес-конференції розповів гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина.
За його словами, згенерувати електронний сертифікат в тестовому режимі вже можна на порталі "Дія".

"Якщо людина вакцинована, то її дані є в системі охорони здоров'я. Вона може дати запит через "Дію", яка синхронізується з охоронною системою і витягне дані", - зазначив Родина.


Надалі документ можна буде використовувати для виїзду за кордон після взаємного визнання COVID-сертифікатів. Але для його отримання необов'язково проходити вакцинацію. Сертифікат видається на підставі:
► повного курсу вакцинації - при цьому деякі країни ставлять додатковою умовою те, що має прийти кілька днів після другого щеплення. Такий сертифікат діє 180 днів;
► негативного ПЛР-тесту - діятиме 72 години з того моменту, як був зданий тест, а не отримані результати;
► задокументованого факту про одужання від COVID-19. Дія сертифіката буде 180 діб, його можна отримати, якщо дані про хворобу є в електронній системі.

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#coronavirus
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