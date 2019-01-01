Бучанська поліція: Призначено нового керівника

Начальником відділення поліції №1 (м. Буча) Бучанського РУП призначено Віталія Лобаса.

Роман Микитенко побажав новопризначеному керівникику терпіння, наснаги та професійних успіхів у подальшій роботі.Віталій Лобас подякував за довіру та наголосив, що докладе всі зусилля, аби громадяни почували себе у безпеці, а особовий склад відділення поліції продовжували ефективно працювати, служити та захищати!