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Бучанська поліція: Призначено нового керівника

Начальником відділення поліції №1 (м. Буча) Бучанського РУП призначено Віталія Лобаса.


2 липня, до відділення поліції №1 в місті Буча завітав заступник начальника Бучанського районного управління поліції підполковник поліції Роман Микитенко, який представив особовому складу нового керівника місцевої поліції. Ним став майор поліції Віталій Лобас, який тимчасово виконував обов’язки начальника.
Роман Микитенко побажав новопризначеному керівникику терпіння, наснаги та професійних успіхів у подальшій роботі.
Віталій Лобас подякував за довіру та наголосив, що докладе всі зусилля, аби громадяни почували себе у безпеці, а особовий склад відділення поліції продовжували ефективно працювати, служити та захищати!

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Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області 
 поліція Буча
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