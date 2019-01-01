У Бучі викрили організовану злочинну групу посадовців-комунальників

Вигадані ремонти, псевдо тендери, підроблені договори підряду. Учасники угруповання заволодівали бюджетними коштами під час виконання серії капітальних ремонтів дорожнього покриття на території населених пунктів однієї з територіальних громад.
36-річний високопосадовець спільно з 4 представниками комунальних підприємств Бучанського району організував злочинне об’єднання, яке привласнювало кошти державного бюджету.
Встановлено, що учасники організували виділення додаткових коштів на здійснення капітального ремонту прибудинкових територіях громади. Водночас ремонтні роботи на вказаних ділянках проведені не були, а зловмисники завдали збитків територіальній громаді на суму близько 2 мільйони гривень, розподіливши гроші між собою.
Викрили злочинну діяльність угруповання працівники слідчого управління поліції Київщини спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань ДСР в Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.Наразі слідчі поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили 5 зловмисникам про підозри за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.
За скоєне посадовцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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