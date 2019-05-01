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Вітаємо джур "Відважні соколи" з кращими результатами в конкурсах

Бучанський центр позашкільної роботи інформує про підсумки фіналу ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл"("Джура") в Київській області у 2021 році.


7 - 23 червня КЗ КОР “Центр творчості дітей та юнацтва Київщини” проводив ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл"("Джура") в онлайн-очному режимі, у два тури: таборування та конкурси.

Бучанську громаду представляли рій "Відважні соколи" (середня вікова група) Бучанської СЗОШ №5 та рій "Гайдамаки" (старша вікова група) КЗ "Ворзельського ЗЗСО №10"

Вітаємо джур "Відважні соколи" та молодих козаків "Гайдамаки" із нагородами:
🏆 "Відважні соколи" - І місце у конкурсі "Відеозвіт", І місце у конкурсі "Впоряд";
🏆 "Гайдамаки" - І місце у конкурсі "Відеозвіт", І місце у конкурсі "Таборування", ІІІ місце у конкурсі "Тактична медицина", ІІІ місце у конкурсі "Топографія"

Висловлюємо вдячність роям та їхнім педагогам-виховникам за активну участь у обласному етапі гри «Джура». Бажаємо натхнення, козацького завзяття та подальших перемог.
Слава Україні! Героям слава!





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Бучанський центр позашкільної роботи 
 Джура Буча спорт освіта БЦПР Ковальський СЗОШ №5
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