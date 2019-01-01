2 липня, Публічна бібліотека: Виставка-ярмарок виробів хенд-мейду

Бучанська публічна бібліотека об'єднує майстрів рукоділля та ремесел Бучанської ТГ та сусідніх громад в "Гільдію майстрів".
Запрошуються усі бажаючі відвідати виставку-ярмарок виробів хенд-мейду, що відбудеться у п'ятницю, 2 липня з 11 до 17 години в приміщенні Публічної бібліотеки за адресою вул. Енергетиків, 2, місто Буча
Тут ви зможете познайомитися з нашими майстрами, з численними видами рукоділля, побачити та придбати чудові неповторні вироби, створені золотими руками наших майстрів.
Ласкаво просимо!