2 липня, Публічна бібліотека: Виставка-ярмарок виробів хенд-мейду

Бучанська публічна бібліотека об'єднує майстрів рукоділля та ремесел Бучанської ТГ та сусідніх громад в "Гільдію майстрів".

Тут ви зможете познайомитися з нашими майстрами, з численними видами рукоділля, побачити та придбати чудові неповторні вироби, створені золотими руками наших майстрів.