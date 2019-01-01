Бучанський міський голова надав розяснення щодо оподаткування для прибудинкових територій

У зв’язку з резонансом (накрутом)стосовно рішення про оподаткування для прибудинкових територій даю офіційне роз’яснення: податок на земельні ділянки, які перебувають у власності або в постійному користуванні, на 2021 рік залишається незмінним.

► місто Буча – 2% для земельних ділянок, що є у власності, і 0,5% для земельних ділянок, що перебувають у користуванні, зокрема, й для ОСББ.► селище Ворзель – 3% для земельних ділянок, що є у власності, і 5% для земельних ділянок, що перебувають у користуванні.► У селах – 2% для земельних ділянок, що є у власності, і 1% для земельних ділянок, що перебувають у користуванні.У грошах, наприклад, найбільший землекористувач нашого міста ОСББ «Буча Квартал-2» за відсотковою ставкою 0,5% сплачує 26 968 грн на рік, що на одного власника квартири становить 33 грн на рік або 2 грн 75 копійок на місяць.Водночас земельний податок для власників присадибних ділянок уже становить 1% та 0,3%, що в грошовому еквіваленті для села Синяк – 100 грн на людину на рік з площі 0,15 га; для села Здвижівка – 108 грн на рік з площі 0,10 га та 367 грн на рік з площі 0,25 га; для селища Бабинці – 125 грн на рік з площі 0,12 га та 173 грн на рік з площі 0,25 га.Тобто власники приватних домоволодінь Бучанської громади платять за землю в чотири рази більші суми, ніж власники квартир у багатоквартирних будинках. Ця ситуація потребує вирівнювання, що й плануємо зробити з нового року.► У сусідніх громадах – Гостомелі та Ірпені, а також таких районних центрах як Бровари і Вишгород аналогічний податок вже закріплений як 3% і на наступний рік залишається на такому ж рівні.Відтак Буча однією з останніх громад піднімає ставку податку – з 1 січня 2022 року. При цьому ОСББ Бучанської громади платитимуть менше, ніж ОСББ в сусідніх Гостомелі та Ірпені.Саме таким є рішення Бучанської міської ради від 24 червня 2021 року. Воно розроблене і схвалене відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і було одностайно підтримане на профільній депутатській комісії з питань планування, бюджету, фінансів та податкової політики та Погоджувальною радою БМР перед обговоренням у сесійній залі.