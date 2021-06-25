День молоді в Пластовому вишкільному центрі

У Бучі в Пласті зустрічаються лідери молоді всієї Київщини
Познайомитися із роботою і досягненнями молодого покоління приїхали голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, очільник Бучанської райадміністрації Микола Ляшенко, Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Це були не звичайні урочистості з нагоди свята, хоча й були нагороди та подарунки, та в першу чергу креативний захід у пласті – це спілкування і обмін досвідом з кращими напрацюваннями молодіжних рад Київщини.
На заході була можливість задати питання очльнику КОДА, й Василь Володін відверто відповідав на поставлені молодими людьми запитання. Перша дівчина поцікавилась, щоб Василь Геннадійович хотів змінити, якщо б повернувся у свої 18?
– Молодість – це чудовий вік, який можна і потрібно використовувати на повну. Немає зобов’язань, можна робити, що хочете, творити і досягати успіху. Ми живемо в сучасній країні, в якій можем реалізувати себе. Я б хотів єдиного: повернутися у 18, – поділився губернатор.
Також Василь Володін зізнався, що його мотивує результат роботи, а молодь – це авангард і креатив. І нагородив відзнаками і преміями лідерів молодіжного руху Київщини. Серед яких найбільше представників Бучанської громади: Наталія Князева, Діана Прідьма, Ярослав Храпський.
Членкиня правління асоціація молодіжних рад України, яка раніше очолювала молодіжну раду Бучі, Діана Прідьма розповіла, що зараз є тенденція створення молодіжних рад по всій Україні. Адже це – місток між молоддю і владою.
– Тому що молодь дуже активна і бажає працювати для громади, наголосила Діана і розповіла про найближчі плани: – оновити склад Київської обласної молодіжки, де головним завданням буде створення та підтримка локальних рад.
Свою локацію підготувала і поліція. Правоохоронці пропонували простий тест, під час якого можна було відчуте себе у стані, ніби напідпитку намагаєшся пройти намальованими лініями, і стає зрозумілим, на скільки це складне завдання.
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Креативний і цікавий захід з нагоди Дня молоді триває сьогодні у Вишкільному пластовому центрі. Пластуни на своїй території радо прийняли представників молодіжних рад зі всієї області, які облаштували свої локації і завзято знайомили всіх з цікавими ідеями і напрацюваннями.
Познайомитися із роботою і досягненнями молодого покоління приїхали голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, очільник Бучанської райадміністрації Микола Ляшенко, Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Це були не звичайні урочистості з нагоди свята, хоча й були нагороди та подарунки, та в першу чергу креативний захід у пласті – це спілкування і обмін досвідом з кращими напрацюваннями молодіжних рад Київщини.
На заході була можливість задати питання очльнику КОДА, й Василь Володін відверто відповідав на поставлені молодими людьми запитання. Перша дівчина поцікавилась, щоб Василь Геннадійович хотів змінити, якщо б повернувся у свої 18?
– Молодість – це чудовий вік, який можна і потрібно використовувати на повну. Немає зобов’язань, можна робити, що хочете, творити і досягати успіху. Ми живемо в сучасній країні, в якій можем реалізувати себе. Я б хотів єдиного: повернутися у 18, – поділився губернатор.
Також Василь Володін зізнався, що його мотивує результат роботи, а молодь – це авангард і креатив. І нагородив відзнаками і преміями лідерів молодіжного руху Київщини. Серед яких найбільше представників Бучанської громади: Наталія Князева, Діана Прідьма, Ярослав Храпський.
Членкиня правління асоціація молодіжних рад України, яка раніше очолювала молодіжну раду Бучі, Діана Прідьма розповіла, що зараз є тенденція створення молодіжних рад по всій Україні. Адже це – місток між молоддю і владою.
– Тому що молодь дуже активна і бажає працювати для громади, наголосила Діана і розповіла про найближчі плани: – оновити склад Київської обласної молодіжки, де головним завданням буде створення та підтримка локальних рад.
Свою локацію підготувала і поліція. Правоохоронці пропонували простий тест, під час якого можна було відчуте себе у стані, ніби напідпитку намагаєшся пройти намальованими лініями, і стає зрозумілим, на скільки це складне завдання.
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