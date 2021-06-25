» » День молоді в Пластовому вишкільному центрі
  • Учора, 17:08
  • 94
  • 0
+aA | -Aa 

День молоді в Пластовому вишкільному центрі

У Бучі в Пласті зустрічаються лідери молоді всієї Київщини

Креативний і цікавий захід з нагоди Дня молоді триває сьогодні у Вишкільному пластовому центрі. Пластуни на своїй території радо прийняли представників молодіжних рад зі всієї області, які облаштували свої локації і завзято знайомили всіх з цікавими ідеями і напрацюваннями.


Познайомитися із роботою і досягненнями молодого покоління приїхали голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, очільник Бучанської райадміністрації Микола Ляшенко, Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Це були не звичайні урочистості з нагоди свята, хоча й були нагороди та подарунки, та в першу чергу креативний захід у пласті – це спілкування і обмін досвідом з кращими напрацюваннями молодіжних рад Київщини.

На заході була можливість задати питання очльнику КОДА, й Василь Володін відверто відповідав на поставлені молодими людьми запитання. Перша дівчина поцікавилась, щоб Василь Геннадійович хотів змінити, якщо б повернувся у свої 18?

– Молодість – це чудовий вік, який можна і потрібно використовувати на повну. Немає зобов’язань, можна робити, що хочете, творити і досягати успіху. Ми живемо в сучасній країні, в якій можем реалізувати себе. Я б хотів єдиного: повернутися у 18, – поділився губернатор.

Також Василь Володін зізнався, що його мотивує результат роботи, а молодь – це авангард і креатив. І нагородив відзнаками і преміями лідерів молодіжного руху Київщини. Серед яких найбільше представників Бучанської громади: Наталія Князева, Діана Прідьма, Ярослав Храпський.

Членкиня правління асоціація молодіжних рад України, яка раніше очолювала молодіжну раду Бучі, Діана Прідьма розповіла, що зараз є тенденція створення молодіжних рад по всій Україні. Адже це – місток між молоддю і владою.

– Тому що молодь дуже активна і бажає працювати для громади, наголосила Діана і розповіла про найближчі плани: – оновити склад Київської обласної молодіжки, де головним завданням буде створення та підтримка локальних рад.

Свою локацію підготувала і поліція. Правоохоронці пропонували простий тест, під час якого можна було відчуте себе у стані, ніби напідпитку намагаєшся пройти намальованими лініями, і стає зрозумілим, на скільки це складне завдання.








більше фото на сайті газети "Бучанські новини" >>
2 0

газета Бучанські новини 
 Пластовий центр Буча фотофакт Федорук Анатолій Петрович
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
“Актуальне інтерв’ю”. COVID-19. Екологія. Децентралізація. Велике будівництво

“Актуальне інтерв’ю”. COVID-19. Екологія. Децентралізація. Велике будівництво

Буча та регіон
На Київщині реалізують проект аеромедичної евакуації

На Київщині реалізують проект аеромедичної евакуації

Суспільство
Пласту – 109! Організація святкує день першої присяги в Бучі

Пласту – 109! Організація святкує день першої присяги в Бучі

Буча та регіон
Представлено голову Бучанської районної державної адміністрації

Представлено голову Бучанської районної державної адміністрації

Буча та регіон
Школи на дистанційному навчанні: Бучанська СЗОШ №5, Ірпінська №15

Школи на дистанційному навчанні: Бучанська СЗОШ №5, Ірпінська №15

Буча та регіон
В області від Covid пять жертв за добу. КОДА закликає дотримуватися карантину (відео)

В області від Covid пять жертв за добу. КОДА закликає дотримуватися карантину (відео)

Суспільство
Комісія області перевірила будівництво нової гімназії

Комісія області перевірила будівництво нової гімназії

Буча та регіон
25 січня бучанський ПЛАСТ запрошує на семінар

25 січня бучанський ПЛАСТ запрошує на семінар

Буча та регіон
Бучанський ПЛАСТ: "Школа виховників джур" (фотофакт)

Бучанський ПЛАСТ: "Школа виховників джур" (фотофакт)

Буча та регіон
"Від ініціативи до дії" - Міжнародний Форум у Пластовому центрі

"Від ініціативи до дії" - Міжнародний Форум у Пластовому центрі

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.