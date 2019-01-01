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Будьте уважні на воді! Чоловік утонув разом із дочками...

24 червня о 14:30 в акваторії Київського водосховища, поблизу с. Лебедівка, Вишгородського району, місцевим населенням знайдено тіло чоловіка, пошуки якого тривали чотири доби. Нагадаємо, 20 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища, ймовірно, потонули 3 особи: батько 1985 року народження та дві дитини 2011 та 2017 років народження.

Нагадаємо, 20 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища, ймовірно, потонули 3 особи: батько 1985 року народження та дві дитини 2011 та 2017 років народження.

Одну дівчинку з води дістали місцеві мешканці та передали медикам, але, на жаль, дорогою у лікарню дитина померла. Тіло іншої дівчинки було знайдено на відстані більше 10 кілометрів від місця зникнення, поблизу села Козаровичі.

Будьте уважні на воді! Чоловік утонув разом із дочками...
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Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області., kv.dsns.gov.ua 
 Михайлівка-Рубежівка
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