Поліція тимчасово обмежує рух великовантажних транспортних засобів на дорогах області

До уваги водіїв великовантажних транспортних засобів!
Введені обмеження в зв’язку із температурним режимом на території області.
Що це означатиме для водіїв вантажівок?
Якщо температура повітря вдень сягає вище 28°С, рух вантажного транспорту, вага якого становить понад 24 тонни й навантаження на вісь понад 7 тонн, буде тимчасово обмежено на дорогах області. Триватиме обмеження у світлу пору доби з 12:30 по 20:30‼️
На які вантажні засоби не розповсюджується температурний режим?
⚠️ На транспортні засоби, що здійснюють перевезення:
► небезпечних вантажів;
► швидкопсувних вантажів;
► живих тварин та птиці;
► перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
Для чого вводити такі обмеження?
Для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди, руйнується під вагою великовантажного автотранспорту.
Якщо ви не знаєте де перечекати спеку. Ось список місць, де можна це зробити https://cutt.ly/8iecacs
Дякуємо за порозуміння! Безпечної вам дороги!
Бережіть себе та автомобільні дороги