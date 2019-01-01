Поліція тимчасово обмежує рух великовантажних транспортних засобів на дорогах області

До уваги водіїв великовантажних транспортних засобів!

Введені обмеження в зв’язку із температурним режимом на території області.

Якщо температура повітря вдень сягає вище 28°С, рух вантажного транспорту, вага якого становить понад 24 тонни й навантаження на вісь понад 7 тонн, буде тимчасово обмежено на дорогах області. Триватиме обмеження у світлу пору доби з 12:30 по 20:30‼️