» » 26 червня через Бучу та Ірпінь пройде маршрут велогонки "TransUkraine – bikepacking race 2021"
  • Учора, 14:29
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26 червня через Бучу та Ірпінь пройде маршрут велогонки "TransUkraine – bikepacking race 2021"

26 червня з Ірпеня стартує велогонка «TransUkraine – bikepacking race 2021». Учасники веломарафону подолають 1500 км Україною. Стартувати вони будуть на центральній площі Ірпеня, а фінішуватимуть – у Львові. Для участі зареєструвалися 185 велосипедистів з України та з-за кордону.



Після старту на центральній площі Ірпеня учасники велопробігу їхатимуть вулицями Шевченка та Соборною в бік ТЦ «Жираф». У Бучі спортсмени будуть рухатися вулицями Вокзальною, Яблунською та Заводською.

Організатори велоподії просять учасників дорожнього руху бути особливо уважними та обережними з 9:00 до 10:00 на перехрестях Соборної з вулицями Шевченка, Грибоєдова, Попова, Садовою, Тургенєвською, Мінеральною, Щасливою, Північною й Технологічною та біля виїздів із двох паркувальних майданчиків (Ірпінь), а також на перехрестях Яблунської з Вокзальною та Заводською (Буча).
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ІА ITV, www.itvua.tv 
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