26 червня через Бучу та Ірпінь пройде маршрут велогонки "TransUkraine – bikepacking race 2021"

Після старту на центральній площі Ірпеня учасники велопробігу їхатимуть вулицями Шевченка та Соборною в бік ТЦ «Жираф». У Бучі спортсмени будуть рухатися вулицями Вокзальною, Яблунською та Заводською.Організатори велоподії просять учасників дорожнього руху бути особливо уважними та обережними з 9:00 до 10:00 на перехрестях Соборної з вулицями Шевченка, Грибоєдова, Попова, Садовою, Тургенєвською, Мінеральною, Щасливою, Північною й Технологічною та біля виїздів із двох паркувальних майданчиків (Ірпінь), а також на перехрестях Яблунської з Вокзальною та Заводською (Буча).