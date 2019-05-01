Київщина: Шахраї телефонують від імені податкової служби

Головне управління ДПС у Київській області просить платників податків, до яких телефонують нібито фахівці податкової служби, бути уважними та не реагувати на прохання шахраїв.
Телефонні шахраї, представляються працівниками податкової служби та вимагають у суб’єктів господарювання перерахування коштів на банківські карти на потреби податкової служби. Телефонують з мобільного номеру +380952111643.
Наразі такі випадки мають місце на території міста Яготин Бориспільського району Київської області.
Щоб ці фальшиві посадовці податкової не скористалися довірою платників податків, закликаємо представників бізнесу бути пильними та не піддаватись на провокації. А у разі надходження дзвінків від імені нібито працівників ГУ ДПС у Київській області з будь-якими незаконними вимогами, слід відразу повідомляти Національну поліції України та управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області.