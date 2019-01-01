Упродовж трьох вихідних днів на водних об'єктах України загинуло 40 осіб, з них – 6 дітей!

Упродовж трьох вихідних на водних об'єктах України загинуло 40 осіб, з них – 6 дітей! Ще 23 особи врятовано.

Трагічна подія трапилася 20 червня на Київщині, де на Київському водосховищі, поблизу с. Лебедівка, Вишгородського району, під час купання потонуло 3 особи (члени однієї родини), з них — 2 дітей. Дівчинку 2017 року народження з води підняли відпочивальники та передали медикам, по дорозі до лікарні дитина померла. Пошуки ще 2 осіб — чоловіка 1985 року народження та дівчинки 2010 року народження — тривають досі.

У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні!

Того ж дня на р. Кам’янка в с. Триліси, Фастівського району, Київської області, внаслідок перевертання човна 7 людей опинилися у воді. Шестеро з них вибралися на берег самостійно, а 1 особа – зникла. Згодом тіло загиблої жінки 1965 року народження було піднято з води і передано слідчо-оперативній групі поліції.А у Волинській області 21 червня у с. Світязь, Ковельського району, на озері Світязь місцевими мешканцями було вилучено з води тіло дівчини 2005 року народження, яка потонула під час купання.У м. Приморськ, Запорізької області, 21 червня на узбережжі Азовського моря рятувальниками на моторному човні врятовано та доставлено до берега двох осіб: громадянина 1979 року народження та громадянку 1981 року народження, яких на надувному човні віднесло на відстань близько 1200 м від берега, тож вони потребували допомоги.Подібна подія трапилася того ж дня у Черкаській області, де на річці Дніпро, неподалік бази відпочинку “Купава Канівська”, що на Канівщині, на відстані близько 1,5 км від берега на надувному матраці перебували жінка 1990 року народження з дитиною 2008 року народження. Вони не могли самостійно дістатися берега. Канівські рятувальники на моторному човні прибули на місце події й доставили потерпілих до берега.Шановні громадяни, вкотре нагадуємо, що під час відпочинку біля водойм заборонено:► купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;► вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;► стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;► купатися наодинці;► використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;► плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;► вживати спиртні напої до та під час купання;► підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;► допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;► подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;► дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;► купання дітей без супроводу дорослих.Також пам'ятайте, що надувний матрац є досить сумнівним засобом для плавання, тим паче на морі, де часто піднімається вітер. На жаль, відпочивальники часто зволікають попередженням фахівцями Служби порятунку і використовують надувні матраци під час відпочинку на водоймах. Нерідко це призводить до трагічних наслідків, зокрема до утоплення.