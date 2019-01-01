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  • Учора, 08:33
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Тимчасове обмеження руху автотранспорту через залізничний переїзд станції Клавдієве

22 та 23 червня з 9.00 до 17.00 тимчасово закрито рух автотранспорту в межах залізничного переїзду станції "Клавдієве", що в смт. Клавдієво на вулиці Травневій. Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт.


► Об’їзд буде здійснюватися за наступними маршрутами👇
✅ залізничним переїздом станції "Бородянка";
✅ вулицею Вокзальна міста Бородянка;
✅ селами Вабля, Дружня,Андріївка, Липівка, Ганворонщина, Плахтянка, Пороскотень.

Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження.
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Поліція Київської області 
 Клавдієво переїзд Буча
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