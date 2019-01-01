Тимчасове обмеження руху автотранспорту через залізничний переїзд станції Клавдієве

22 та 23 червня з 9.00 до 17.00 тимчасово закрито рух автотранспорту в межах залізничного переїзду станції "Клавдієве", що в смт. Клавдієво на вулиці Травневій. Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт.

► Об’їзд буде здійснюватися за наступними маршрутами👇✅ залізничним переїздом станції "Бородянка";✅ вулицею Вокзальна міста Бородянка;✅ селами Вабля, Дружня,Андріївка, Липівка, Ганворонщина, Плахтянка, Пороскотень.Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження.