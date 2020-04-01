“Актуальне інтерв’ю”. COVID-19. Екологія. Децентралізація. Велике будівництво

Очільник КОДА Василь Володін про реалізацію програми "Велике будівництво", нові приміські маршрути, боротьбу з коронавірусом, перебіг вакцинальної кампанії, подальші плани і не тільки - у програмі "Актуальне інтерв'ю".
00:31 – Про центри масової вакцинації на Київщині
05:11 – Чи відступає COVID-19?
07:32 – «Велике будівництво» лікарень, шкіл, стадіонів
10:51 – Київська обхідна дорога
14:40 – Що робити з приватними земельними ділянками?
16:24 – Про нові приміські маршрути
20:06 – Брак садочків та шкіл у передмісті
22:03 – Як вирішувати проблеми екології?
26:39 – Про річницю на посаді голови КОДА
00:31 – Про центри масової вакцинації на Київщині
05:11 – Чи відступає COVID-19?
07:32 – «Велике будівництво» лікарень, шкіл, стадіонів
10:51 – Київська обхідна дорога
14:40 – Що робити з приватними земельними ділянками?
16:24 – Про нові приміські маршрути
20:06 – Брак садочків та шкіл у передмісті
22:03 – Як вирішувати проблеми екології?
26:39 – Про річницю на посаді голови КОДА