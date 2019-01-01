На Київщині реалізують проект аеромедичної евакуації

Київська область стала «пілотною» у реалізації експериментального проєкту з впровадження аеромедичної евакуації на території України.

«В рамках проєкту планується надавати екстрену медичну допомоги людям у невідкладному стані або у випадку загрози здоров’ю людини, якщо перевезення повітряним транспортом скорочує час до моменту госпіталізації у відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги або до спеціалізованого медичного центру. Таким чином проєкт сприятиме порятунку більшої кількості людей», – зазначив очільник Київщини Василь Володін.

У Київській області розпочато впровадження проєкту, який передбачає аеромедичну евакуацію пацієнтів, в тому числі з інших регіонів країни. Наразі визначаються лікарні, які зможуть приймати гелікоптери.