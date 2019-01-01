» » Буча: У наслідок пожежі загинула людина
  • Сьогодні, 09:42
  • 178
  • 0
+aA | -Aa 

Буча: У наслідок пожежі загинула людина

14 червня 2021 року о 15:45 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про виникнення задимлення у квартири на 6-му поверсі, 9-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку, за адресою: Київська область, Бучанська МТГ, м. Буча, вул. Нове Шосе, 11.


До місця виклику було терміново направлено підрозділи 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (2 АЦ) та 1-АД 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що осередок загорання знаходиться у квартирі на 6-му поверсі. Через припарковані автомобілі скористатися автодрабиною не має можливості. За допомогою електроінструментів проведено відкриття вхідних дверей квартири. На допомогу направлено додатково 1-АЦ 36-ДПРЧ.
Під час проведення розвідки було виявлено тіло людини чоловічої статі без ознак життя (1976 р.н.) та надали допомогу потерпілій жінці (1949 р.н.).

Пожежу було локалізовано о 16:50 та повністю ліквідовано о 17:06. У наслідок пожежі знищені речі домашнього вжитку на площі 1,5 м. кв, пошкоджена побутова техніка та меблі.
На місці пожежі працювали чотири одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

0 1

Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
В центрі Бучі ліквідували загорання квартири в багатоповерхівці

В центрі Бучі ліквідували загорання квартири в багатоповерхівці

Буча та регіон
За минули добу рятувальники залучалися до гасіння 6-ти пожеж

За минули добу рятувальники залучалися до гасіння 6-ти пожеж

Буча та регіон
В Ірпені пожежні ліквідували загорання ещектрощитової

В Ірпені пожежні ліквідували загорання ещектрощитової

Буча та регіон
У Бучі горіла квартира по вул. Яблунська

У Бучі горіла квартира по вул. Яблунська

Буча та регіон
У Бучі ліквідували загоряння житлового будинку. Будьте уважні!

У Бучі ліквідували загоряння житлового будинку. Будьте уважні!

Буча та регіон
За добу рятувальники двічі залучалися до гасіння пожеж

За добу рятувальники двічі залучалися до гасіння пожеж

Буча та регіон
При пожежі в Бучі евакуйовано 12 людей, врятовано двох чоловіків, один помер в лікарні

При пожежі в Бучі евакуйовано 12 людей, врятовано двох чоловіків, один помер в лікарні

Буча та регіон
У Бучі ліквідували загорання житлового будинку

У Бучі ліквідували загорання житлового будинку

Буча та регіон
Буча: Рятувальники надали допомогу у відкритті дверей квартири

Буча: Рятувальники надали допомогу у відкритті дверей квартири

Буча та регіон
В Бучі ліквідовано пожежу в приватному будинку

В Бучі ліквідовано пожежу в приватному будинку

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.