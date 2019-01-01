Буча: У наслідок пожежі загинула людина

14 червня 2021 року о 15:45 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про виникнення задимлення у квартири на 6-му поверсі, 9-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку, за адресою: Київська область, Бучанська МТГ, м. Буча, вул. Нове Шосе, 11.
До місця виклику було терміново направлено підрозділи 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (2 АЦ) та 1-АД 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що осередок загорання знаходиться у квартирі на 6-му поверсі. Через припарковані автомобілі скористатися автодрабиною не має можливості. За допомогою електроінструментів проведено відкриття вхідних дверей квартири. На допомогу направлено додатково 1-АЦ 36-ДПРЧ.
Під час проведення розвідки було виявлено тіло людини чоловічої статі без ознак життя (1976 р.н.) та надали допомогу потерпілій жінці (1949 р.н.).
Пожежу було локалізовано о 16:50 та повністю ліквідовано о 17:06. У наслідок пожежі знищені речі домашнього вжитку на площі 1,5 м. кв, пошкоджена побутова техніка та меблі.
На місці пожежі працювали чотири одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюється.