Буча: У наслідок пожежі загинула людина

14 червня 2021 року о 15:45 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про виникнення задимлення у квартири на 6-му поверсі, 9-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку, за адресою: Київська область, Бучанська МТГ, м. Буча, вул. Нове Шосе, 11.

До місця виклику було терміново направлено підрозділи 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (2 АЦ) та 1-АД 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь.По прибуттю рятувальниками встановлено, що осередок загорання знаходиться у квартирі на 6-му поверсі. Через припарковані автомобілі скористатися автодрабиною не має можливості. За допомогою електроінструментів проведено відкриття вхідних дверей квартири. На допомогу направлено додатково 1-АЦ 36-ДПРЧ.Під час проведення розвідки було виявлено тіло людини чоловічої статі без ознак життя (1976 р.н.) та надали допомогу потерпілій жінці (1949 р.н.).Пожежу було локалізовано о 16:50 та повністю ліквідовано о 17:06. У наслідок пожежі знищені речі домашнього вжитку на площі 1,5 м. кв, пошкоджена побутова техніка та меблі.На місці пожежі працювали чотири одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.Причина пожежі встановлюється.