Коли житлова субсидія не призначається (від 1 травня 2021 року)

Управління соціальної політики інформує громаду:
За участю начальника Управління соціальної політики Бучанської міської ради Ірини Пасічної, заступника начальника Управління Тетяни Дядюри, завідувачів секторів Центру надання адміністративних послуг соціального характеру Управління соціальної політики Бучанської міської Альони Гарбуз, Валентини Білоусько, старости с. Блиставиця Світлани Микиши та адміністраторів старостинських округів Бучанської МТГ - Тетяни Ліперт, Лариси Воронкіної, Валентини Фігурської, Тетяни Ільченко, Тетяни Сашко, Оксани Кузьменко, Наталії Теребій відбулась спільна семінар-нарада у форматі питання-відповіді.
Було обговорено та роз'яснено гарячі питання призначення та нарахування субсидій за новим порядком з 1 травня 2021 року.
Звернули увагу на правильність заповнення нових бланків заяви та декларації.
► Заяву і декларацію громадяни надають відповідальним особам ОТГ, а також можуть бути надіслані поштою.
► Для подачі документів, написання заяв, консультацій - в кожному Старостинському окрузі Бучанської міської територіальної громади є адміністратори ЦНАПу Бучанської міської ради, який прийме відповідний пакет документів і передасть інформацію через програмний продукт "Соціальна громада" до Управління соціальної політики Бучанської міської ради, а потім передасть також паперовий пакет документів до Управління...
А також повідомляємо важливу інформацію:
житлова субсидія з травня 2021 року не буде призначатися у разі:
🔺придбання квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тис. грн. протягом року, що передує року звернення за призначенням субсидії;
🔺 наявності депозиту на суму понад 100 тис. грн;
🔺 купівлі-продажу валюти і банківських металів протягом року до року звернення за призначенням субсидії на суму понад 50 тис.грн;
🔺 безперервного перебування за кордоном понад 60 днів, крім перебування на лікуванні, у відрядженні, догляду за дитиною до трьох років;
🔺 наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг понад три місяці у сумі, що перевищує 340 грн;
🔺 заборгованості з оплати аліментів понад три місяці;
🔺 наявності автомобіля, з дати випуску якого менше ніж п’ять років;
🔺 наявності більше одного автомобіля, яким з дати випуску менше ніж 15 років;
🔺 відсутності доходів та сплати єдиного соціального внеску в періоді за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;
🔺 якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків;
🔺 якщо субсидіант не повернув надміру перераховану субсидію.
За детальною інформацією звертайтесь:
+3804597 49901
+3804597 49904
електронна пошта: [email protected]
Адреса для листування:
Київська область, Бучанський район, б-р. Б.Хмельницького 5 /5А
+3804597 49901
+3804597 49904
електронна пошта: [email protected]
Адреса для листування:
Київська область, Бучанський район, б-р. Б.Хмельницького 5 /5А
Бережіть себе та будьте здорові!
💠З повагою, Управління соціальної політики Бучанської міської ради