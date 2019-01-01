Коли житлова субсидія не призначається (від 1 травня 2021 року)

А також повідомляємо важливу інформацію:

житлова субсидія з травня 2021 року не буде призначатися у разі:

За детальною інформацією звертайтесь:

+3804597 49901

+3804597 49904

електронна пошта: [email protected]

Адреса для листування:

Київська область, Бучанський район, б-р. Б.Хмельницького 5 /5А +3804597 49901+3804597 49904електронна пошта:Адреса для листування:Київська область, Бучанський район, б-р. Б.Хмельницького 5 /5А

Було обговорено та роз'яснено гарячі питання призначення та нарахування субсидій за новим порядком з 1 травня 2021 року.Звернули увагу на правильність заповнення нових бланків заяви та декларації.► Заяву і декларацію громадяни надають відповідальним особам ОТГ, а також можуть бути надіслані поштою.► Для подачі документів, написання заяв, консультацій - в кожному Старостинському окрузі Бучанської міської територіальної громади є адміністратори ЦНАПу Бучанської міської ради, який прийме відповідний пакет документів і передасть інформацію через програмний продукт "Соціальна громада" до Управління соціальної політики Бучанської міської ради, а потім передасть також паперовий пакет документів до Управління...🔺придбання квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тис. грн. протягом року, що передує року звернення за призначенням субсидії;🔺 наявності депозиту на суму понад 100 тис. грн;🔺 купівлі-продажу валюти і банківських металів протягом року до року звернення за призначенням субсидії на суму понад 50 тис.грн;🔺 безперервного перебування за кордоном понад 60 днів, крім перебування на лікуванні, у відрядженні, догляду за дитиною до трьох років;🔺 наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг понад три місяці у сумі, що перевищує 340 грн;🔺 заборгованості з оплати аліментів понад три місяці;🔺 наявності автомобіля, з дати випуску якого менше ніж п’ять років;🔺 наявності більше одного автомобіля, яким з дати випуску менше ніж 15 років;🔺 відсутності доходів та сплати єдиного соціального внеску в періоді за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;🔺 якщо загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків;🔺 якщо субсидіант не повернув надміру перераховану субсидію.Бережіть себе та будьте здорові!💠З повагою, Управління соціальної політики Бучанської міської ради