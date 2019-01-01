Гостомель: Купатись в центральному озері можна

На замовлення Гостомельської селищної ради провели хімічний аналіз води з місцевих водойм. Зокрема було проведено дослідження на відповідність нормам центрального озера, де було зафіксовано зміну кольору, явні ознаки цвітіння та можливе забруднення води.

Кисневий режим має значний вплив на життя водойм. Зниження вмісту розчиненого кисню до 2 мгО2/дм3 спричиняє масову загибель риб.

► За результатами досліджень вода озера, на котрому проводились спостереження, має такі характеристики:🔹️Наявність розчиненого кисню у воді є обов’язковою умовою існування багатьох організмів, що населяють водний об’єкт.🔹️Кисень бере участь у біологічних, біохімічних та хімічних процесах самоочищення водних об’єктів. Він використовується при розкладі розчинених органічних речовин, відмерлих рослин та тварин. При цьому складні речовини перетворюються на прості вуглекислий газ, воду, азот і знову включаються в кругообіг речовин у воді.🔹️Дефіцит кисню негативно впливає на інтенсивність процесів самоочищення, що є надзвичайно важливо в умовах постійного антропогенного впливу на водні об’єкти. Кисневий режим водойм має велике значення для оцінки якості природних вод.🔹️Кисень знаходиться в природній воді у вигляді розчинених молекул. На кількісний вміст розчиненого кисню у воді впливають два протилежно спрямовані процеси: перші збагачують воду газом, а інші, навпаки, зменшують його вміст. Кисень надходить до води з атмосферного повітря, а також внаслідок процесу фотосинтезу водних рослин.🔹️Насичення киснем з атмосфери відбувається лише на поверхні водойми і залежить від температури, атмосферного тиску і мінералізації води. Швидкість процесу насичення підвищується із зменшенням температури, підвищенням тиску і зменшенням мінералізації.🔹️Насичення киснем водойм в результаті фотосинтезу водних рослин відбувається за наявності сонячного світла, оптимальної температури води та наявності поживних речовин. Даний процес може відбуватися не лише на поверхні води, а й на глибині в залежності від прозорості води і достатнього проникнення сонячного світла.🔹️ До процесів, що зменшують вміст розчиненого кисню, відносять різноманітні процеси пов’язані з використанням його на окислення органічних речовин під час дихання гідробіонтів, гниття та бродіння органічних решток. Ці процеси відбуваються постійно і підсилюються з підвищенням температури.🔹️Співвідношення інтенсивності цих двох процесів і визначає кількісний вміст розчиненого кисню у воді. Зменшення кисню вказує на забруднення органічними речовинами, а збільшення – на інтенсивність фотосинтезу при «цвітінні» води.🔹️Розрізняють сезонні і добові коливання вмісту розчиненого кисню. В денні години спостерігається підвищення кількості кисню за рахунок процесу фотосинтезу рослин, і в нічні години, навпаки, зменшення за рахунок переважання процесів дихання.🔹️В зимовий період відбувається збільшення вмісту кисню, внаслідок залежності розчинності газів від температури, а також пригнічення процесів біологічного та біохімічного окислення органічних речовин. Також можливе обмеження насичення води киснем з повітря внаслідок значного крижаного покриву водойм, дефіцит кисню може сягнути критичного рівня і викликати загибель риби.🔹️В літні жаркі дні спостерігається різке зниження кисню у воді, що зумовлене зменшенням його поглинання з атмосферного повітря і збільшенням процесів окислення органічних речовин. Гострий дефіцит кисню спостерігається при «цвітінні» водойми внаслідок масового розвитку водоростей, коли в нічні години переважають процеси дихання гідробіонтів.🔹️В річках зі швидкою течією і відсутністю застійних зон, концентрація розчиненого кисню у воді значно вища ніж у ставках та водосховищах.🔹️Вміст розчиненого кисню в природній воді коливається в межах від 0 до 14 мгО2/дм3. Відповідно до вимог СанПіНу №4630-88 «Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення» у пробі, відібраної до 12 год дня вміст розчиненого кисню повинен становити не менше 4,0 мгО2/дм3, для водойм рибогосподарського призначення не менше 6,0 мгО2/дм3.