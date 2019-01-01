Гостомель: Купатись в центральному озері можна

На замовлення Гостомельської селищної ради провели хімічний аналіз води з місцевих водойм. Зокрема було проведено дослідження на відповідність нормам центрального озера, де було зафіксовано зміну кольору, явні ознаки цвітіння та можливе забруднення води.
З настанням весняного сезону громада була занепокоєна станом водойми та фактом масової загибелі риби. Грішили навіть на якісь фекальні стоки. З водойми було взято по 3 проби води і ґрунту на фізико-хімічні та мікробіологічні показники.
Кисневий режим має значний вплив на життя водойм. Зниження вмісту розчиненого кисню до 2 мгО2/дм3 спричиняє масову загибель риб.
► За результатами досліджень вода озера, на котрому проводились спостереження, має такі характеристики:
Для довідки.
🔹️Наявність розчиненого кисню у воді є обов’язковою умовою існування багатьох організмів, що населяють водний об’єкт.
🔹️Кисень бере участь у біологічних, біохімічних та хімічних процесах самоочищення водних об’єктів. Він використовується при розкладі розчинених органічних речовин, відмерлих рослин та тварин. При цьому складні речовини перетворюються на прості вуглекислий газ, воду, азот і знову включаються в кругообіг речовин у воді.
🔹️Дефіцит кисню негативно впливає на інтенсивність процесів самоочищення, що є надзвичайно важливо в умовах постійного антропогенного впливу на водні об’єкти. Кисневий режим водойм має велике значення для оцінки якості природних вод.
🔹️Кисень знаходиться в природній воді у вигляді розчинених молекул. На кількісний вміст розчиненого кисню у воді впливають два протилежно спрямовані процеси: перші збагачують воду газом, а інші, навпаки, зменшують його вміст. Кисень надходить до води з атмосферного повітря, а також внаслідок процесу фотосинтезу водних рослин.
🔹️Насичення киснем з атмосфери відбувається лише на поверхні водойми і залежить від температури, атмосферного тиску і мінералізації води. Швидкість процесу насичення підвищується із зменшенням температури, підвищенням тиску і зменшенням мінералізації.
🔹️Насичення киснем водойм в результаті фотосинтезу водних рослин відбувається за наявності сонячного світла, оптимальної температури води та наявності поживних речовин. Даний процес може відбуватися не лише на поверхні води, а й на глибині в залежності від прозорості води і достатнього проникнення сонячного світла.
🔹️ До процесів, що зменшують вміст розчиненого кисню, відносять різноманітні процеси пов’язані з використанням його на окислення органічних речовин під час дихання гідробіонтів, гниття та бродіння органічних решток. Ці процеси відбуваються постійно і підсилюються з підвищенням температури.
🔹️Співвідношення інтенсивності цих двох процесів і визначає кількісний вміст розчиненого кисню у воді. Зменшення кисню вказує на забруднення органічними речовинами, а збільшення – на інтенсивність фотосинтезу при «цвітінні» води.
🔹️Розрізняють сезонні і добові коливання вмісту розчиненого кисню. В денні години спостерігається підвищення кількості кисню за рахунок процесу фотосинтезу рослин, і в нічні години, навпаки, зменшення за рахунок переважання процесів дихання.
🔹️В зимовий період відбувається збільшення вмісту кисню, внаслідок залежності розчинності газів від температури, а також пригнічення процесів біологічного та біохімічного окислення органічних речовин. Також можливе обмеження насичення води киснем з повітря внаслідок значного крижаного покриву водойм, дефіцит кисню може сягнути критичного рівня і викликати загибель риби.
🔹️В літні жаркі дні спостерігається різке зниження кисню у воді, що зумовлене зменшенням його поглинання з атмосферного повітря і збільшенням процесів окислення органічних речовин. Гострий дефіцит кисню спостерігається при «цвітінні» водойми внаслідок масового розвитку водоростей, коли в нічні години переважають процеси дихання гідробіонтів.
🔹️В річках зі швидкою течією і відсутністю застійних зон, концентрація розчиненого кисню у воді значно вища ніж у ставках та водосховищах.
🔹️Вміст розчиненого кисню в природній воді коливається в межах від 0 до 14 мгО2/дм3. Відповідно до вимог СанПіНу №4630-88 «Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення» у пробі, відібраної до 12 год дня вміст розчиненого кисню повинен становити не менше 4,0 мгО2/дм3, для водойм рибогосподарського призначення не менше 6,0 мгО2/дм3.