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  • Учора, 12:17
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Михайлівська-Рубежівка: Ліквідовано загорання двох автомобілів

Бучанське РУ інформує: Рятувальники ліквідували загорання двох автомобілів

12 червня 2021 року о 03:44 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини (м. Ірпінь) надійшло повідомлення про загорання легкових автомобілів на відкритій території, за адресою: Ірпінська міська ТГ, с. Михайлівська-Рубежівка, по вул. Склопластик.
До місця виклику було направлено відділення 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ), та 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини (сел. Ворзель)
По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплені два легкових автомобіля на приватному подвір’ї.
Пожежу було локалізовано о 04:28 та повністю ліквідовано о 04:47.
На місці пожежі працювали дві одиниці техніки та 4 чоловіка особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Михайлівка-Рубежівка
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