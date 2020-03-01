Михайлівська-Рубежівка: Ліквідовано загорання двох автомобілів

Бучанське РУ інформує: Рятувальники ліквідували загорання двох автомобілів12 червня 2021 року о 03:44 до оперативно-диспетчерської служби 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини (м. Ірпінь) надійшло повідомлення про загорання легкових автомобілів на відкритій території, за адресою: Ірпінська міська ТГ, с. Михайлівська-Рубежівка, по вул. Склопластик.До місця виклику було направлено відділення 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ), та 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини (сел. Ворзель)По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплені два легкових автомобіля на приватному подвір’ї.Пожежу було локалізовано о 04:28 та повністю ліквідовано о 04:47.На місці пожежі працювали дві одиниці техніки та 4 чоловіка особового складу.Причина пожежі встановлюється.