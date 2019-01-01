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  • Учора, 09:58
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Гори об'єднують: Бучанські школярі підкорюють нові висоти

Вчитель фізкультури Олексій Карабут поділився спогадами про мандрівки в гори.



Я люблю гори тому, що вони величні і прості, гори прекрасні і дивні, вони дарують радість і натхнення, і надію, і спокій.
Гори вище всіх піднімаються до неба і допомагають піднятися іншим.
Тільки в горах я можу відчути неповторну атмосферу щастя і свободи.

Далеко від доріг і виробництва, чисте повітря і гірська вода відкривають друге дихання, рятують від усього того буденного побуту, до якого ми звикли в місті.
Гори об'єднують.

Будь-який похід показує наскільки ми важливі один одному, в якій мірі ми здатні проявити турботу до ближнього, підтримати на важкому підйомі. Опинившись в горах, ми опиняємося вище всього того, що гальмувало наше майбутнє, гори відкривають творчий потенціал і допомагають стати ближче до мрії.

Подорожуйте ними та діліться гарним настроєм.

Нитка подорожі: Буча-Київ-Ворохта-т/б Заросляк- Говерла - Петрос - с. Кваси - Рахів - Київ - Буча







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Олексій Карабут, тренер спортивно-туристичного гуртка «TUR-м@нія» 
 туризм Карабут фотофакт зош №9 гімназія
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