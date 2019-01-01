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На дорогах у Бучанському районі планують встановити 6 нових вузлів відеоспостереження

У Бучанському районі заплановано встановити 6 нових вузлів відеоспостереження на 26 камер (17 номерних і 9 оглядових). Їх буде встановлено біля населених пунктів: Бородянка, Калинівка, Стоянка, Святопетрівське, Білогородка, Неграш.



На придбання, монтаж та запуск в роботу нових камер в рамках програми «Безпечна Київщина» передбачено 5 млн гривень.

Київська облрада затвердила типовий договір про підключення ОТГ до інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики.

На автотрасах Київської області буде встановлено 30 нових вузлів відеоспостереження.






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