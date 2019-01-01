На дорогах у Бучанському районі планують встановити 6 нових вузлів відеоспостереження

У Бучанському районі заплановано встановити 6 нових вузлів відеоспостереження на 26 камер (17 номерних і 9 оглядових). Їх буде встановлено біля населених пунктів: Бородянка, Калинівка, Стоянка, Святопетрівське, Білогородка, Неграш.

На придбання, монтаж та запуск в роботу нових камер в рамках програми «Безпечна Київщина» передбачено 5 млн гривень.Київська облрада затвердила типовий договір про підключення ОТГ до інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики.