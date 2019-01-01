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Андрій Нєбитов: Зброя – це не іграшки!

У Бучі 15-річна дівчина застрелила з пневматичної рушниці 16-річного хлопця


Після складання зовнішнього незалежного оцінювання 4 школярів відпочивали у приватному будинку одного з товаришів. Неповнолітні взяли пневматичну рушницю та вирішили з нею сфотографуватись.

В результаті 15-річна дівчина через необережність натиснула на спусковий гачок. Пролунав постріл. Куля потрапила у груди 16-річного юнака. Неповнолітній помер на місці події.
За даним фактом поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.



Шановні батьки, нагадуємо, що зброя – це не іграшки! Незнання та недотримання правил безпеки тягне за собою тяжкі наслідки! Бережіть себе та своїх близьких!





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