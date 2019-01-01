Воду з джерела в Романівці пити не можна – висновок лабораторії

За висновком лабораторного центру комунального підприємства «Ірпіньводоканал», воду з джерела, розташованого в ірпінському мікрорайоні Романівка, вживати небезпечно через наявність у ній хвороботворних бактерій.

«Отримав від вас тиждень тому звернення стосовно благоустрою цієї території для того, щоб вам було зручно набирати тут воду. Я вирішив із власної цікавості, за власні кошти зробити аналіз цієї води.

І ось учора я отримав результати і публічно вам доповідаю: цю воду не можна споживати. Наша лабораторія не рекомендує її для вживання – вона негативно буде впливати на ваше здоров’я.

Результат аналізу я повішу тут поруч, щоб ви бачили і приймали рішення, чи треба вам набирати тут воду, чи ні», – зазначив депутат.