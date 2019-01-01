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  • Учора, 15:32
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Воду з джерела в Романівці пити не можна – висновок лабораторії

За висновком лабораторного центру комунального підприємства «Ірпіньводоканал», воду з джерела, розташованого в ірпінському мікрорайоні Романівка, вживати небезпечно через наявність у ній хвороботворних бактерій.


Про це повідомив ірпінський депутат Антон Головенко, який ініціював проведення аналізу води.

Він відзначив, що багато ірпінців і киян приїжджають до цього джерела набирати воду для споживання.

«Отримав від вас тиждень тому звернення стосовно благоустрою цієї території для того, щоб вам було зручно набирати тут воду. Я вирішив із власної цікавості, за власні кошти зробити аналіз цієї води.
І ось учора я отримав результати і публічно вам доповідаю: цю воду не можна споживати. Наша лабораторія не рекомендує її для вживання – вона негативно буде впливати на ваше здоров’я.
Результат аналізу я повішу тут поруч, щоб ви бачили і приймали рішення, чи треба вам набирати тут воду, чи ні», – зазначив депутат.


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Романівка Ірпіньводоканал Ірпінь
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