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  • Учора, 13:10
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Гостомель запрошує відсвяткувати День молоді (26 червня)

Гостомельська громада відсвяткує Міжнародний день молоді у компанії неповторних і талановитих хлопців з гурту Kozak System.


«Kozak System» («Козак систем») — це відомий український рок-гурт, який постійно представляє сучасну Україну на європейських та світових музичних фестивалях. Гурт був заснований, а точніше перейменований, у 2012 році в Києві, та складається з музикантів, які вийшли з не менш відомого гурту «Гайдамаки».

Долучайтесь до святкування та разом з нами потіште себе справжньою якісною українською музикою.
Місце зустрічі: площа Рекунова (біля склозаводу).
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Гостомельська селищна рада 
 афіша Гостомель
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