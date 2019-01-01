Гостомель запрошує відсвяткувати День молоді (26 червня)

Гостомельська громада відсвяткує Міжнародний день молоді у компанії неповторних і талановитих хлопців з гурту Kozak System.

«Kozak System» («Козак систем») — це відомий український рок-гурт, який постійно представляє сучасну Україну на європейських та світових музичних фестивалях. Гурт був заснований, а точніше перейменований, у 2012 році в Києві, та складається з музикантів, які вийшли з не менш відомого гурту «Гайдамаки».