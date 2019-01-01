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  • Учора, 13:24
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В Ірпені перейменують десяток вулиць

Ірпінська міськрада має намір перейменувати більше десятка вулиць в Ірпені. Приводом до нововведень стала прийдешня 30-та річниця незалежності України.



Від жителів чекають пропозиції та зауваження щодо запропонованого переліку чекають в довільній формі в строк до 10 липня 2021 року.

Пропозиції повинні містити прізвище, ім’я та по батькові, адресу особи, яка їх надає. Анонімні пропозиції (зауваження) не розглядаються.
Надсилати на адресою: вул.Шевченка, 2а, м. Ірпінь, 08205 та на ел.адресу: [email protected]



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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 відеосюжет ІА ПОГЛЯД Ірпінь
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