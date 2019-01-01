В Ірпені перейменують десяток вулиць

Ірпінська міськрада має намір перейменувати більше десятка вулиць в Ірпені. Приводом до нововведень стала прийдешня 30-та річниця незалежності України.



Надсилати на адресою: вул.Шевченка, 2а, м. Ірпінь, 08205 та на ел.адресу: Пропозиції повинні містити прізвище, ім’я та по батькові, адресу особи, яка їх надає. Анонімні пропозиції (зауваження) не розглядаються.Надсилати на адресою: вул.Шевченка, 2а, м. Ірпінь, 08205 та на ел.адресу: [email protected]

Від жителів чекають пропозиції та зауваження щодо запропонованого переліку чекають в довільній формі в строк до 10 липня 2021 року.