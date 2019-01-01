Міграційна служба про ТРАНСЛІТЕРАЦІЮ в iD-картці та ЗП на прикладах

Державна міграційна служба України розповідає про ТРАНСЛІТЕРАЦІЮ на прикладах в iD-картці та ЗП.

Це тому, що доволі часто виникають питання на зразок -

▪️ “А в школі англійською моє прізвище писалось по-іншому” або

▪️ “Як залишити старе написання?”

І хоча на сайті ДМС працює е-сервіс “Перевірка транслітерації” та розміщено чимало роз’яснень - свіжа добірка FAQ зайвою не буде, чи не так?)

Що таке транслітерація?

Але чому все-таки «Наlyna», а не «Galyna»?

Як підтвердити інше написання?

Такими є ключові моменти, які варто знати і розуміти. Сподіваємось, ви переконалися: у питанні транслітерації немає нічого таємного або суб’єктивного, а спеціалісти Міграційної служби, ЦНАП або Паспортного сервісу діють виключно за чинними нормами та правилами.

Як завжди - радо відповімо на всі ваші додаткові питання!





Е-сервіс ДМС«Перевірка транслітерації»

FAQ «Транслітерація»

Як здійснюється транслітерація у біометричних документах?

Постанова КМУ від 27.01.2010 № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (Таблиця транслітерації) https://bit.ly/3fNep0y Е-сервіс ДМС«Перевірка транслітерації» http://bit.ly/2SplRQL FAQ «Транслітерація» http://bit.ly/33ECVZI Як здійснюється транслітерація у біометричних документах?

👉 Фахівці визначають транслітерацію як передачу слів однієї мови літерами іншої. По суті - це механічний переклад за принципом “значок = значок”. В Україні позначення обираються не “як заманеться”, а за правилами офіційної Таблиці транслітерації, затвердженої постановою КМУ від 27.01.2010 № 55.Такий підхід уніфікує транслітерацію власних імен, забезпечує коректне наповнення ЄДДР, а заодно - унеможливлює будь-яке інше написання без належних на те підстав.👉 Так, законодавством це передбачено. Але змінити запропоноване системою позначення можна виключно на підставі РАНІШЕ виданих документів, в яких ім'я та/або прізвище особи латиницею відрізняється від транслітерації за діючими правилами. Відтак зрозуміло, що записати в паспорті власний варіант лише тому, що “так буде правильно", не дозволяється.Таблиця транслітерації, яка використовується під час оформлення ID та ЗП, побудована за принципом парних відповідників. Наприклад, латинська «Gg» є парою для української «Ґґ» (Ґонтар – Gontar); «Hh» - для «Гг»(Гнат – Hnat), а сполучення "Kh" передає кириличну «Хх» (Христина-Khrystyna). Тобто, всі українські літери (за винятком "ь") та буквосполучення мають у таблиці своїх узаконених "компаньйонів".Для іншої транслітерації прізвища та/або імені треба подати письмову заяву із долученням оригіналів раніше виданих документів з таким написанням. Це, зокрема:► документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;► документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі в разі укладання або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку.► в ID-картці прізвище особи може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини, батьків (або одного з них) у раніше виданих їм паспортах (у т.ч. паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки є іноземцями);► у закордонному паспорті написання прізвища особи може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини, батьків (або одного з них) чи одного з подружжя у раніше виданих їм паспортах для виїзду за кордон (у т.ч. паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/одне з подружжя є іноземцями).