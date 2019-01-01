Міграційна служба про ТРАНСЛІТЕРАЦІЮ в iD-картці та ЗП на прикладах

Державна міграційна служба України розповідає про ТРАНСЛІТЕРАЦІЮ на прикладах в iD-картці та ЗП.
Це тому, що доволі часто виникають питання на зразок -
▪️ “А в школі англійською моє прізвище писалось по-іншому” або
▪️ “Як залишити старе написання?”
І хоча на сайті ДМС працює е-сервіс “Перевірка транслітерації” та розміщено чимало роз’яснень - свіжа добірка FAQ зайвою не буде, чи не так?)
▪️ “А в школі англійською моє прізвище писалось по-іншому” або
▪️ “Як залишити старе написання?”
І хоча на сайті ДМС працює е-сервіс “Перевірка транслітерації” та розміщено чимало роз’яснень - свіжа добірка FAQ зайвою не буде, чи не так?)
Але спочатку пригадаємо:
Що таке транслітерація?
👉 Фахівці визначають транслітерацію як передачу слів однієї мови літерами іншої. По суті - це механічний переклад за принципом “значок = значок”. В Україні позначення обираються не “як заманеться”, а за правилами офіційної Таблиці транслітерації, затвердженої постановою КМУ від 27.01.2010 № 55.
Це значить, що під час оформлення ID-картки або закордонного паспорта (ЗП) українські літери прізвища та імені заявника система АВТОМАТИЧНО відображає буквами латинського алфавіту - відповідно до згаданої Таблиці.
Такий підхід уніфікує транслітерацію власних імен, забезпечує коректне наповнення ЄДДР, а заодно - унеможливлює будь-яке інше написання без належних на те підстав.
Тобто, інше написання можливе?
👉 Так, законодавством це передбачено. Але змінити запропоноване системою позначення можна виключно на підставі РАНІШЕ виданих документів, в яких ім'я та/або прізвище особи латиницею відрізняється від транслітерації за діючими правилами. Відтак зрозуміло, що записати в паспорті власний варіант лише тому, що “так буде правильно", не дозволяється.
Але чому все-таки «Наlyna», а не «Galyna»?
Таблиця транслітерації, яка використовується під час оформлення ID та ЗП, побудована за принципом парних відповідників. Наприклад, латинська «Gg» є парою для української «Ґґ» (Ґонтар – Gontar); «Hh» - для «Гг»(Гнат – Hnat), а сполучення "Kh" передає кириличну «Хх» (Христина-Khrystyna). Тобто, всі українські літери (за винятком "ь") та буквосполучення мають у таблиці своїх узаконених "компаньйонів".
Миттєво переглянути написання будь-яких власних імен латиницею можна на е-сервісі ДМС “Перевірка транслітерації” - саме такий варіант система автоматично обере для внесення у біометричний паспорт.
Як підтвердити інше написання?
Для іншої транслітерації прізвища та/або імені треба подати письмову заяву із долученням оригіналів раніше виданих документів з таким написанням. Це, зокрема:
► документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
► документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі в разі укладання або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку.
👉 Крім того:
► в ID-картці прізвище особи може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини, батьків (або одного з них) у раніше виданих їм паспортах (у т.ч. паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки є іноземцями);
► у закордонному паспорті написання прізвища особи може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини, батьків (або одного з них) чи одного з подружжя у раніше виданих їм паспортах для виїзду за кордон (у т.ч. паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/одне з подружжя є іноземцями).
Такими є ключові моменти, які варто знати і розуміти. Сподіваємось, ви переконалися: у питанні транслітерації немає нічого таємного або суб’єктивного, а спеціалісти Міграційної служби, ЦНАП або Паспортного сервісу діють виключно за чинними нормами та правилами.
Як завжди - радо відповімо на всі ваші додаткові питання!
Як завжди - радо відповімо на всі ваші додаткові питання!
Посилання на корисні матеріали сайту ДМС:
Постанова КМУ від 27.01.2010 № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (Таблиця транслітерації) https://bit.ly/3fNep0y
Е-сервіс ДМС«Перевірка транслітерації» http://bit.ly/2SplRQL
FAQ «Транслітерація» http://bit.ly/33ECVZI
Як здійснюється транслітерація у біометричних документах?
Е-сервіс ДМС«Перевірка транслітерації» http://bit.ly/2SplRQL
FAQ «Транслітерація» http://bit.ly/33ECVZI
Як здійснюється транслітерація у біометричних документах?