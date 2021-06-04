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Поетична хвилинка: "День друзів"

День друзів – одне з найцікавіших і найбільш душевних свят у міжнародному календарі. Загалом упродовж року є декілька днів, присвячених друзям. Так, перший із них відзначається на початку літа, а саме – 9 червня. Вірші для друзів від поета Євгенія Юхниця.



Багато друзів, між іншим,
Бути й не може.
І сприймать нас, грішних -
Хто чує, на пошепт.
З недоліками, усіма,
Й не намагаються
Переробити нас, мар,
З миттєвими настроями
В позиціях-ляскотах…

04.06.21р. ( «До Дня друзів» )

Стверджують, що сили –
Розбити справжню дружбу –
Не існує.
Забувають, що в краси
Є ще політика-калюжка,
Гра отруйна.

Є й війни, де ти –
Кінь мобілізований.
Є й діє підлоти,
Є й пристрасть некерована…

Хто контролювати хоче кожне віяння -
Руйнує все , що нас із друзями споріднює…

04.06.21р. ( «До Дня друзів» )


У кожного своє поняття дружби.
Коли усім - цікаво й небайдуже,
Ти серед ночі схоплюєшся, йдеш,
Допитуєшся щиро: чим іще..?
…Не питаєш, а допомагаєш просто.
Й коли не в той куток штовхаєш воза -
Зрозуміють, не засудять, а подякують.
І не гризеш себе сумліннями ніякими.

04.06.21р. ( «До Дня дружби» )


Поетична хвилинка: "День друзів"Євгеній Юхниця
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Євгеній Юхниця 
 Євген Юхниця поезія
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