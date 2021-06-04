Поетична хвилинка: "День друзів"

День друзів – одне з найцікавіших і найбільш душевних свят у міжнародному календарі. Загалом упродовж року є декілька днів, присвячених друзям. Так, перший із них відзначається на початку літа, а саме – 9 червня. Вірші для друзів від поета Євгенія Юхниця.
Багато друзів, між іншим,
Бути й не може.
І сприймать нас, грішних -
Хто чує, на пошепт.
З недоліками, усіма,
Й не намагаються
Переробити нас, мар,
З миттєвими настроями
В позиціях-ляскотах…
04.06.21р. ( «До Дня друзів» )
Стверджують, що сили –
Розбити справжню дружбу –
Не існує.
Забувають, що в краси
Є ще політика-калюжка,
Гра отруйна.
Є й війни, де ти –
Кінь мобілізований.
Є й діє підлоти,
Є й пристрасть некерована…
Хто контролювати хоче кожне віяння -
Руйнує все , що нас із друзями споріднює…
04.06.21р. ( «До Дня друзів» )
У кожного своє поняття дружби.
Коли усім - цікаво й небайдуже,
Ти серед ночі схоплюєшся, йдеш,
Допитуєшся щиро: чим іще..?
…Не питаєш, а допомагаєш просто.
Й коли не в той куток штовхаєш воза -
Зрозуміють, не засудять, а подякують.
І не гризеш себе сумліннями ніякими.
04.06.21р. ( «До Дня дружби» )
Євгеній Юхниця