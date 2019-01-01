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МОЗ роз’яснює щодо свідоцтва про вакцинацію та ковідний сертифікат

Міністерство охорони здоров'я України роз’яснює щодо Міжнародного свідоцтва про вакцинацію


Особи, щеплені двома дозами вакцини від COVID-19, вже можуть отримати в Україні Міжнародне свідоцтво про вакцинацію - документ про зроблені щеплення, який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам (bit.ly/normy_zakon).

📌Слід відрізняти таке свідоцтво від “ковідного сертифікату” (він же “ковідний паспорт”, “зелений сертифікат” тощо) - документу, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ та планується до запуску з 1 липня 2021 р.


В чому різниця?

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:


🔸вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19;
🔸свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19;
🔸можна отримати лише в паперовому форматі;
🔸видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я;
🔸використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

“Ковідний сертифікат”:


🔹зараз розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні;
🔹міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19;
🔹видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код;
🔹можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній - через “Дію”;
🔹планах зробити 2 версії: внутрішній - для користування всередині країни, і зовнішній - для виїзду за кордон;
🔹через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ.


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Міністерство охорони здоров'я України 
 #coronavirus медицина
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