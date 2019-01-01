МОЗ роз’яснює щодо свідоцтва про вакцинацію та ковідний сертифікат

Міністерство охорони здоров'я України роз’яснює щодо Міжнародного свідоцтва про вакцинацію

📌Слід відрізняти таке свідоцтво від “ковідного сертифікату” (він же “ковідний паспорт”, “зелений сертифікат” тощо) - документу, який зараз розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС та ВООЗ та планується до запуску з 1 липня 2021 р.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

“Ковідний сертифікат”: