Новий медичний центр в Ірпені відкриватимуть поетапно

Олександр Маркушин, Ірпінський міський голова, разом із заступником міського голови Ігорем Дворніковим та директором Ірпінської центральної міської лікарні Антоном Довгополом провели чергову робочу нараду у новому медичному центрі на вулиці Садовій в Ірпені.

Капітальні будівельні роботи тут вже повністю завершено. Підведені усі комунікації, облаштовано систему вентиляції та пожежну сигналізацію, розведено системи теплопостачання та електропостачання. Зараз тривають внутрішньо-оздоблювальні роботи.У ході наради прийняли рішення ввести додаткову другу зміну робітників, щоб пришвидшити темпи роботи. Завершити всі роботи у медичному центрі плануємо восени цього року.Отже, на першому поверсі працюватиме відділення невідкладних станів з пунктом невідкладної допомоги. Другий поверх у нас займе дитяче відділення, третій – гінекологія та патологія вагітності, четвертий – пологовий будинок. На п’ятому поверсі будуть діяти чотири блоки операційних, де проводитимуть операції у різних напрямках – укомплектовувати його ми будемо вже наступного року. Для цього у бюджеті-2022 буде передбачено 60 млн грн.Впевнений, цей медичний центр із сучасним устаткуванням та фаховим колективом стане одним із найкращихших на Київщині!