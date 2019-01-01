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Новий медичний центр в Ірпені відкриватимуть поетапно

Олександр Маркушин, Ірпінський міський голова, разом із заступником міського голови Ігорем Дворніковим та директором Ірпінської центральної міської лікарні Антоном Довгополом провели чергову робочу нараду у новому медичному центрі на вулиці Садовій в Ірпені.



Капітальні будівельні роботи тут вже повністю завершено. Підведені усі комунікації, облаштовано систему вентиляції та пожежну сигналізацію, розведено системи теплопостачання та електропостачання. Зараз тривають внутрішньо-оздоблювальні роботи.
У ході наради прийняли рішення ввести додаткову другу зміну робітників, щоб пришвидшити темпи роботи. Завершити всі роботи у медичному центрі плануємо восени цього року.

Запускатися в роботу він буде етапами. Після відкриття триватиме процедура ліцензування та переїзд структурних підрозділів.
З Ворзеля сюди переміститься пологове відділення, а з приміщення на вул. Давидчука в Ірпені – дитяче лікувальне відділення.

Отже, на першому поверсі працюватиме відділення невідкладних станів з пунктом невідкладної допомоги. Другий поверх у нас займе дитяче відділення, третій – гінекологія та патологія вагітності, четвертий – пологовий будинок. На п’ятому поверсі будуть діяти чотири блоки операційних, де проводитимуть операції у різних напрямках – укомплектовувати його ми будемо вже наступного року. Для цього у бюджеті-2022 буде передбачено 60 млн грн.
Впевнений, цей медичний центр із сучасним устаткуванням та фаховим колективом стане одним із найкращихших на Київщині!





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Маркушин Ірпінь Лікарня медицина
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