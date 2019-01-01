26 червня, Буча: Восьмий Міжнародний музичний фестиваль "О-FEST 2021"

Подія світового значення! Об’єднаємо світ музикою!
Запрошуємо на VIІI Міжнародний музичний фестиваль оперети, опери та мюзиклу «О-FEST».
Фестиваль традиційно відбуватиметься впродовж двох днів: 26 червня в міському парку Бучі та 27 червня – на великій сцені оновленої Національної оперети України .
Гості фестивалю отримають змогу побачити і почути світових зірок – виконавців оперети, опери, мюзиклу наживо! Захід сприяє широкій популяризації класичного мистецтва у світі. За сім років свого існування до «О-FESTу» долучилось 29 країн та 105 іноземних вокалістів.
Почесними гостями фестивалю, вже традиційно стануть Надзвичайні і Повноважні Посли країн-учасниць фестивалю, відомі політики, представники влади, діячі культури та мистецтва. Поза вечірньою програмою, свої творчі доробки представлятимуть молодіжні гурти та ансамблі.
Цього року у програмі фестивалю будуть презентовані класичні твори, звучатиме джаз, поп-рок, сучасна електронна музика та багато інших музичних жанрових варіацій. Також на гостей чекають незвичні сценічні формати: пластичний театр, колектив ексцентрики і буффонади, імесивний квест. На локаціях фесту пройдуть авторські майстер-класи, ворк-шопи, презентації, будуть експонуватися сучасні арт-проєкти та художні виставки. Відбудуться витончені кулінарні дегустації та дитячі розважальні програми тощо.
На денні мистецькі акції вхід вільний. Квитки на вечірній Гала-концерт можна замовити за телефоном:
+380442876257
придбати у касі театру або на сайті www.operetta.com.ua.
+380442876257
придбати у касі театру або на сайті www.operetta.com.ua.
Співорганізаторами фестивалю «О-FEST» виступають Київський національний академічний театр оперети та Бучанська міська рада. Цей тандем співпраці привніс, як українцям, так і гостям країни чимало позитивних емоцій, цікавого досвіду та нових вражень.
Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST» проводиться за підтримки Київської міської державної адміністрації та Департаменту культури КМДА.
Восьмий «О-FEST» стане місцем реалізації творчих мрій для всіх, хто буде фестивалити 26 та 27 червня разом із Національною оперетою України.
Плануйте свої вихідні наприкінці червня разом із нами!