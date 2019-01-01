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На Київщині до платників від імені податкової служби телефонують шахраї

Головне управління ДПС у Київській області просить платників податків, до яких телефонують нібито фахівці податкової служби, бути уважними та не реагувати на вимоги шахраїв.

Телефонні шахраї, представляються працівниками податкової служби та вимагають у суб’єктів господарювання перерахування коштів на банківські карти на потреби податкової служби та за вирішення певних питань в контролюючому органі. Телефонують з мобільних номерів:
+380993098749,
+380669519144,
+380953086882.



Наразі такі випадки мають місце на території Києво-Святошинського, Рокитнянського району Київської області та міста Славутич.

Щоб ці фальшиві посадовці податкової не скористалися довірою платників податків, закликаємо представників бізнесу бути пильними та не піддаватись на провокації. А у разі надходження дзвінків від імені нібито працівників ГУ ДПС у Київській області з будь-якими незаконними вимогами, слід відразу повідомляти Національну поліції України та управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області.
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Головне управління ДПС у Київській області 
 податкова
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