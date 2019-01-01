На Київщині до платників від імені податкової служби телефонують шахраї

Телефонні шахраї, представляються працівниками податкової служби та вимагають у суб’єктів господарювання перерахування коштів на банківські карти на потреби податкової служби та за вирішення певних питань в контролюючому органі. Телефонують з мобільних номерів:

+380993098749,

+380669519144,

+380953086882.

Наразі такі випадки мають місце на території Києво-Святошинського, Рокитнянського району Київської області та міста Славутич.Щоб ці фальшиві посадовці податкової не скористалися довірою платників податків, закликаємо представників бізнесу бути пильними та не піддаватись на провокації. А у разі надходження дзвінків від імені нібито працівників ГУ ДПС у Київській області з будь-якими незаконними вимогами, слід відразу повідомляти Національну поліції України та управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Київській області.